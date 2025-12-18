Chicharito Hernández podría ser el fichaje bomba… de una televisora.

¿El próximo fichaje bomba de ESPN? La nueva faceta de Chicharito podría estar más cerca de lo que imaginas. (@CH14_)

¿Podríamos conocer próximamente la faceta de Javier Hernández como comentarista deportivo?

Ni como futbolista ni como director técnico, El Chicharito podría sumarse a las mesas de ESPN como comentarista deportivo el próximo año.

Solo hay una condición: no encontrar equipo para 2026.





Javier Hernández podría convertirse en comentarista de ESPN

Javier Chicharito Hernández podría convertirse en nuevo comentarista de la televisora ESPN en caso de no encontrar equipo de cara al próximo semestre del futbol internacional.

Diversas versiones generaron reacciones entre aficionados del balompié mexicano; sin embargo, tanto la supuesta compra de Morelia a Puebla como la llegada de Juan Carlos Rodríguez a ESPN fueron desmentidas por el conductor y comediante de la cadena, Juan Pablo Fernández, quien aseguró que Javier el Chicharito Hernández “estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN” únicamente si no encuentra equipo en enero de 2026.

Tanto la compra de Morelia a Puebla, como la llegada de Juan Carlos Rodríguez “la bomba” a ESPN, son ambas notas FALSAS.

Pero si les adelanto que si Javier “el Chicharito” Hernández, no encuentra equipo, en enero estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN. — Juan Pablo Fernández🙋🏻‍♂️ (@JuanPabloFdz) December 19, 2025

¿Cuál es la gama de facetas de Javier “El Chicharito” Hernández?

Además de ser futbolista profesional, Javier Hernández se ha desempeñado en diversas actividades, tanto dentro como fuera de la cancha.

El heredero del apodo Chicharito ha desarrollado una faceta como figura mediática, ofreciendo entrevistas y participando en campañas publicitarias, aprovechando su reconocimiento como una de las figuras más representativas del futbol mexicano a nivel mundial.

La exfigura del Manchester United, y considerado uno de los máximos ídolos del Guadalajara, también ha incursionado como creador de contenido, compartiendo mensajes de motivación y estilo de vida en sus redes sociales.

Además, ha participado en charlas, podcasts y conferencias con distintos creadores, lo que recientemente lo colocó en una posición desfavorable tras sus declaraciones sobre roles de género, generando debate en redes sociales y medios.

Sin embargo, el delantero de Chivas compartió recientemente un video en el que sostiene una conversación con su terapeuta, señalando su interés por reconstruirse.

De igual forma, el futbolista mexicano promueve temas como el autoconocimiento, la mentalidad positiva y el bienestar integral, impulsando plataformas y proyectos enfocados en este tipo de contenido.

Finalmente, también destaca su faceta como empresario, ya que Javier Hernández ha invertido en distintos proyectos y marcas, capitalizando su imagen y trayectoria como futbolista profesional.

Por ello, ante la crisis que atraviesa con Guadalajara y como ha ocurrido con otras figuras del deporte, no resulta difícil imaginar que próximamente veamos a Javier Hernández en su faceta como comentarista deportivo, especializado en futbol, disciplina que lo convirtió en uno de los jugadores más representativos de México.