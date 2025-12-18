¿También regresa el Morelia a la Liga MX?: reportan oferta de ‘Monarcas’ para comprar al Puebla

Morelia oferta por Club Puebla Dieron a conocer que José Luis Higuera ofertó por Puebla; esto suscitó rumores de un posible retorno de Morelia a la Liga MX después de cinco años de ausencia.

De acuerdo con información confirmada por Cántalo Camacho, José Luis Higuera —el dueño del Atlético Morelia de la Liga de Expansión— ofertó por Puebla, con la intención de llevar la franquicia a Morelia.

De esta forma, el Atlético Morelia buscará regresar a Primera División, situación similar a lo sucedido en la compra del Mazatlán FC por parte de Atlante, estrategia que el equipo emprendió en su búsqueda de volver a primera división tras once años de ausencia.

¿Cuál es el acuerdo entre José Luis Higuera y Puebla?

Hasta el momento, la única información que se ha confirmado es la oferta que José Luis Higuera, acompañado de otros inversionistas, realizaron al Puebla para la obtención de la franquicia; se prevé que ésta sea llevada a Morelia como una estrategia para el retorno del Atlético Morelia a primera división.

La noticia de la posible venta del Puebla ha despertado todo tipo de reacciones y especulaciones sobre lo que ocurrirá, pero entre ellas resalta la decepción de las aficiones leales que presencian la marcha fúnebre de sus equipos bajo propiedad de Grupo Salinas.

Los equipos de Salinas Pliego: tragedia tras tragedia

El Club Puebla tiene una trayectoria de 88 años de existencia, siendo uno de los equipos más longevos en la Liga MX.

Fue adquirido por Grupo Salinas en 2022, pero actualmente enfrenta la misma amenaza que hizo el Mazatlán FC —también propiedad de Salinas Pliego antes de su venta al Atlante— y su desaparición podría dar lugar a que el equipo de Michoacán regrese a primera división después de cinco años desde su despedida en el año pandémico.

Por su parte, el Club Mazatlán FC fue creado en 2020, año en el que debutó en la Liga MX y desde entonces no ha podido ganar su primer título de la liga.

Tras la venta del equipo, éste pasará a la Liga de Expansión ocupando el lugar del Atlante, situación que se prevé ocurra también con Club Puebla en caso de que las negociaciones de su venta al Morelia se concreten.