Tragedia aérea en Carolina del Norte: avión vinculado al expiloto de NASCAR Greg Biffle se estrella en Statesville

LUTO. Varios muertos deja accidente de avión del expiloto de NASCAR Greg Biffle en EU: medios (MICHAEL ALLEN)

Un Cessna C550, con capacidad para siete pasajeros, se estrelló este jueves alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, Carolina del Norte. El siniestro se produjo minutos después de despegar, por causas que aún se desconocen.

El alguacil del condado Iredell, Darren Campbell, confirmó en rueda de prensa que hay varias víctimas mortales, aunque no reveló sus identidades. La zona permanece acordonada mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

¿PROPIEDAD DE GREG BIFFLE?

Medios locales reportaron que la aeronave pertenece al expiloto de NASCAR Greg Biffle, reconocido por su labor humanitaria tras el huracán Helene en 2024, cuando realizó cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte. No se ha confirmado si Biffle viajaba a bordo en el momento del accidente.

Imágenes difundidas muestran al avión envuelto en una bola de fuego tras el impacto, lo que complicó las labores de rescate iniciales.

RUTA PREVISTA Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS

De acuerdo con FlightAware, el plan de vuelo contemplaba escalas en Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, Florida, antes de regresar a Statesville por la noche.

La investigación está a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA), la Patrulla Estatal de Carreteras y la oficina del alguacil, que trabajan en la notificación a familiares y el análisis de la escena.

AEROPUERTO CLAVE PARA NASCAR

El Aeropuerto Regional de Statesville es conocido por ofrecer servicios a empresas Fortune 500 y a equipos de NASCAR, lo que refuerza la conexión del accidente con el mundo del automovilismo.