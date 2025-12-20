Subastan por 10 millones de dólares los icónicos tenis de Kobe Bryant usados en Navidad 2010

EN SUBASTA. Unos tenis con historia y un apodo inolvidable. (JOSHUA WHITE/JWPictures.COM/EFE)

Los Nike Kobe 6 ‘Grinch’, que el astro de Los Angeles Lakers lució en el partido de Navidad de 2010 frente a los Miami Heat de LeBron James, fueron puestas a subasta por la plataforma Joopiter, propiedad del artista Pharrell Williams, con un precio mínimo de 10 millones de dólares.

El calzado, de color verde con textura de escamas, inicialmente fue apodado ‘Green Mamba’ en referencia al sobrenombre de Bryant. Sin embargo, su estreno en la jornada navideña le dio el mote popular de ‘Grinch’, inspirado en el personaje literario que detesta la Navidad.

EXHIBICIÓN EXCLUSIVA EN BEVERLY HILLS

La directora global de ventas de Joopiter, Caitlin Donovan, confirmó a EFE que el precio mínimo de venta es de 10 millones de dólares. Los tenis, autografiados por Bryant, fueron exhibidos esta semana junto a otros artículos coleccionables del jugador en un local de Beverly Hills, California, para atraer a posibles compradores.

En aquel encuentro, Bryant anotó 17 puntos en su única aparición con estos tenis, en un duelo que los Lakers perdieron 80-96 ante los Heat de James, Dwyane Wade y Chris Bosh, en el entonces Staples Center (hoy Crypto.com Arena).

UN MERCADO MILLONARIO PARA LOS COLECCIONABLES DEPORTIVOS

El pasado agosto, un cromo firmado por Bryant y Michael Jordan fue subastado por más de 12,9 millones de dólares por la casa Heritage Auctions, estableciendo un récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y convirtiéndose en el segundo coleccionable deportivo más caro de la historia