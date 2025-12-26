Brooks Koepka se enfrenta al desafío de dónde jugar tras renunciar a LIV Golf

El estadounidense es libre. Brooks Koepka buscará acomodo entre el DP World Tour o volver al PGA Tour. (Foto especia)

En la presente semana Brooks Koepka renunció a seguir jugando en LIV Golf, gira a la que llegó el estadounidense en 2022, después de renunciar al PGA Tour y al que desea volver en 2026, pero no podría hacerlo antes de agosto próximo, sí lo vuelven a aceptar.

El ganador de cinco Majors se convirtió en uno de los primeros y más destacados desertores de LIV Golf, en sus cuatro temporadas de la gira financiada por Arabia Saudí, y en la que fue el primer jugador en ganar un torneo grande en 2023 en PGA Championship en Oak Hill.

Koepka, quien estuvo 47 semanas en el puesto número uno del mundo entre 2018 y 2019, fue uno de los fichajes más importantes de LIV cuando surgió la liga.

Primer jugador LIV en ganar un Major

El reciente 23 de diciembre, los representantes de Koepka de 35 años confirmaron que el jugador acordó “amistosa y mutuamente” retirarse de LIV Golf tras cuatro temporadas y cinco victorias en sus torneos. El motivo de Koepka fue su familia.

“Brooks Koepka dejará LIV Golf. Agradece profundamente a Yasir Al-Rumayyan (gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), a Scott O’Neil (director ejecutivo de LIV), al equipo directivo de LIV Golf, a sus compañeros y a la afición. La familia siempre ha guiado las decisiones de Brooks, y él siente que este es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa”, informaron sus representantes mediante un comunicado.

“Brooks seguirá siendo un gran defensor de LIV Golf y desea a la liga y a sus jugadores un éxito continuo. Brooks sigue apasionado por el golf y mantendrá a la afición al tanto de lo que viene”.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil respondió a la renuncia de Koepka.

“Brooks prioriza las necesidades de su familia y se mantiene cerca de casa. Apreciamos el importante impacto que ha tenido en el golf y le deseamos un éxito continuo, tanto dentro como fuera del campo”.

Koepka, que comenzó su carrera en la gira europea y que podría volver ahí. Jugó cuatro eventos del DP World Tour este año, terminando cuarto en el Abierto de Francia una semana antes de la Copa Ryder. Participó en la Copa Ryder 2023, pero no fue considerado este año debido a su mala forma.

También comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible regreso al PGA Tour. Y todo se intensificó después de que el PGA Tour emitió un comunicado bastante desconcertante poco después de que se hizo pública la salida de Koepka del LIV.

Publicado en redes sociales describió a Koepka como un “profesional de gran talento” y añadió: “El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo para alcanzar la grandeza”.

PGA Tour con reglas rígidas

Sin embargo, las reglas del PGA Tour siguen siendo un gran obstáculo para Koepka y cualquiera que desee regresar rápidamente a su antigua base.

Según las reglas introducidas al inicio de la temporada 2022-23, cualquier jugador que haya competido en un torneo no autorizado tendrá prohibido participar en eventos sancionados por el PGA Tour durante un año.

Un torneo no autorizado se define en el manual del jugador como “cualquier evento de golf para el cual el comisionado haya denegado o haya indicado que denegaría todos los comunicados de prensa y/o comunicados de prensa contradictorios, o que no sea elegible para dichos comunicados por celebrarse en Norteamérica”.

Actualmente, esta regla significa que Koepka no podrá competir en el PGA Tour hasta agosto de 2026, un año después de su última participación en el LIV Golf.

Koepka deberá volver a solicitar su membresía del PGA Tour si desea regresar al circuito en 2027, y ese proceso llevará tiempo.