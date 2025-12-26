¿Fue la despedida de Travis Kelce?: así salió de Arrowhead tras el partido ante Broncos en Navidad

Travis Kelce en Arrowhead Stadium Navidad 2025 Travis Kelce jugó el que podría haber sido el último partido previo a su retiro anunciado en el Arrowhead Stadium, tras una derrota ante Broncos.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, protagonizó un momento emotivo la noche del jueves 25 de diciembre de 2025, tras finalizar el enfrentamiento de Navidad contra los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium.

Anteriormente, después de la derrota de los Chiefs ante Los Angeles Chargers, Kelce se pronunció ante las noticias de su retiro, asegurando que “todas las decisiones de hacerme a un lado” serían discutidas con el equipo.

No obstante, Kansas atravesó una complicada temporada regular con la lesión de su mariscal de campo, Patrick Mahomes, y se quedó sin posibilidades para avanzar hacia los Playoffs.

“Desafortunadamente, me quedan tres partidos más y la temporada terminará”, fueron las palabras que Kelce dio a los medios, un límite de juegos que finalizaron con el encuentro ante los Broncos en el partido de Navidad, lo que ha despertado las especulaciones de aficionados acerca de que el partido de anoche pudiera ser el último en la carrera del tres veces ganador del Super Bowl.

Chiefs vs Broncos Navidad 2025: ¿Fue el último partido en la carrera de Travis Kelce?

En un encuentro que terminó con victoria para los Denver Broncos por 20-13, los Kansas City Chiefs no clasificarán a los Playoffs por primera vez en diez años. Aunque no fue éste único detalle que alertó a los seguidores y seguidoras del equipo, sino que también se ha discutido la posibilidad de que fuera el último partido en la carrera de Travis Kelce.

La incertidumbre alrededor de este hecho surgió debido a que Kelce está al final de su contrato con los Chiefs, situación que despertó los rumores en el medio y afición sobre que su retiro llegaría para enero del 2026.

También, múltiples medios especializados han considerado que el jugador de fútbol americano opte por el retiro en este momento de su vida para dedicar más tiempo a su familia y futura esposa, la cantante y compositora Taylor Alison Swift, con quien Travis se comprometió este año.

Mientras tanto, los aficionados y aficionadas han señalado en redes sociales que Travis Kelce se mostró notablemente “emocionado” al final del partido ante los Broncos. A su vez, destacaron la presencia de la artista de talla mundial, Taylor, en el Arrowhead Stadium, acompañando a su suegra y madre del jugador, Donna Kelce.

"Taylor en el estadio en un partido intrascendente, su madre también en el palco, el abrazo con Chris Jones en el túnel de vestuarios al final del partido… Me da que este ha sido el último partido de Travis Kelce en Arrowhead“, mencionan.

¿Cuáles son los comentarios que Travis Kelce ha dicho respecto a su retiro?

En una conferencia de prensa posterior al partido de Navidad, Kelce afirmó que sentía “muchas emociones”, mas cuando se le preguntó directamente sobre si se le ocurrió que esa noche podría ser su último partido en el Arrowhead Stadium, respondió con una broma acerca de jugar Powerball para no tener que volver a trabajar.

Travis Kelce walks off the field after his last home game of the season 🫶 @tkelce | @chiefs pic.twitter.com/5keiEj8Hvu — NFL (@NFL) December 26, 2025

Sin embargo, prosiguió su respuesta con más seriedad al comentar: “Honestamente, sólo he estado concentrado en ganar partidos. Dejaré que esa sea una decisión que tome con mi familia, mis amigos y la organización de los Chiefs”.

Kelce especificó la importancia de que dicha decisión será tomada “cuando llegue el momento”, sin negar directamente los rumores de retiro, pero tampoco sin confirmarlos, lo que mantiene la incertidumbre de la afición.

Pese a ello, seguidores y seguidoras del deporte coinciden en que, de ser verdad el retiro de Travis Kelce, el partido de esta Navidad 2025 podría haber sido el cierre de un capítulo en la historia de uno de los jugadores más emblemáticos de los Chiefs.