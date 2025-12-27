“Carlos Torre in Memoriam”

. .

El XXXV Torneo Internacional de Ajedrez “Carlos Torre Repetto In Memoriam” 2025, celebrado del 15 al 19 de diciembre en Progreso, Yucatán (México), fue una edición exitosa que reunió a más de 300 ajedrecistas de al menos 10 países.

Este evento anual rinde homenaje al legendario gran maestro mexicano Carlos Torre Repetto y reafirmó a Yucatán como un bastión del ajedrez en México. La categoría Magistral destacó por su intensidad competitiva, coronando campeón al gran maestro peruano Jorge Cori, seguido por el colombiano Sergio Barrientos en segundo lugar y el cubano Michael Díaz Pérez en tercero.

CARLOS TORRE REPETTO: EL PRIMER GRAN MAESTRO MEXICANO

Carlos Jesús Torre Repetto nació el 29 de noviembre de 1904 en Mérida, Yucatán, México. Aprendió a jugar ajedrez a los seis años, enseñado por su padre y hermanos.

En la década de 1920, Torre emergió como un prodigio. Viajó a Europa en 1925 y brilló en torneos internacionales: quedó segundo en Marienbad, cuarto en Baden-Baden y quinto en Moscú. Allí derrotó a figuras como Frank Marshall y al ex campeón mundial Emanuel Lasker.

Su partida contra Lasker en Moscú (1925) es una de las más famosas de la historia del ajedrez, gracias a la combinación conocida como “el molino” (windmill attack), donde sacrificó la dama para una serie de jaques descubiertos devastadores.

A los 21 años, en 1926, sufrió una crisis nerviosa que lo obligó a retirarse del ajedrez competitivo.

En 1977, la FIDE le otorgó el título de Gran Maestro, siendo el primero de México. Falleció el 19 de marzo de 1978 en Mérida, a los 73 años.

Sergio Barrientos - Juan Carlos González

Defensa Siciliana

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.c4 Cf6 6.Cc3 Dc7 7.a3 b6 8.Ae3 Ab7 9.f3 Ae7 10.Tc1 0–0 11.Ae2 d6?! (11….Cc6) 12.g4 Cbd7? (Esto es típico de la formación erizo que han elegido las negras, pero no aplica aquí. Debe jugarse más activo con 12….Cfd7 13.h4 Cc6 14.Cd5 Dd8 15.Cxc6 Axc6 16.Cxe7+ Dxe7 17.Dd4 f5) 13.g5 Ce8

14.Rd2!? (Contemplamos el nuevo maravilloso plan descubierto hace casi una década. Sin embargo, estamos ante una posición inusual por la colocación del peón blanco en a3 y es preferible 14.0-0 seguido por 15.f4)

14….Tc8?! (Otra jugada típica de la estructura erizo, pero no es el momento. Se impone 14….g6 15 Rc2 Cg7 16 Rb1 Cc5 con complicaciones irresolubles)

15.Rc2 g6?! (Muy interesante resulta observar la mejor linea: 15….Dd8 16.h4 Ce5 17.Rb3! donde tiene más sentido la ubicación del peón en a3. Es probable que las negras no alcancen a salvarse después de 17….d5 18.cxd5 exd5 19.Cf5!) ) 16.Rb1 Cg7 17.h4 Ce5 18.Db3? (Gana 18.h5 Cxh5 19.Txh5 gxh5 20.Dh1)

18….Aa8? (Casi iguala el juego 18….Ch5 seguido de Tfe8 y Af8)

19.Ra1 Ch5 20.Thg1 Tfe8 21.Ca4? (La única posibilidad de éxito radica en 21.Dd1 preparando f4)

21….Cd7 22.Cc3 Ce5 23.Ca4? Cd7 24.Cc3 Ce5 ½–½

Las blancas aseguraron el segundo lugar con las tablas.