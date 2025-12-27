Guadalajara se alista para la Serie de Béisbol del Caribe 2026; calendario ya está listo

Calendario de partidos de la Serie del Caribe El torneo se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, con cinco países participantes

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), junto con el Comité Organizador Jalisco 2026, confirmó de manera oficial el calendario de juegos de la 68ª Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero del próximo año en Guadalajara, Jalisco.

La sede fue ratificada también por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), que destacó que la propuesta para llevar el torneo a Guadalajara fue impulsada por los Charros de Jalisco, equipo que llegó a la final en la edición anterior. Con ello, la capital jalisciense volverá a recibir uno de los eventos más importantes del béisbol internacional.

En los partidos participarán los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos representativos de México, como: México Rojo, campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito.

¡Anota las fechas! ⚾️🏆



Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 🇲🇽🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/eLKHjeFcGU — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 27, 2025

Las actividades arrancarán el domingo 1 de febrero. A la 1:00 de la tarde, México Verde se medirá ante Puerto Rico, mientras que a las 7:30 de la noche se jugará el duelo entre México Rojo y República Dominicana, partido que estará precedido por la ceremonia inaugural. Ese día, el equipo de Panamá descansará.

La fase preliminar se jugará bajo el formato de todos contra todos y se extenderá hasta el jueves 5 de febrero. Cada jornada tendrá dos encuentros diarios, generalmente programados a las 2:00 de la tarde y a las 7:00 de la noche, hora de Guadalajara. Para República Dominicana y Puerto Rico, los juegos se disputarán dos horas más tarde, mientras que en Panamá se jugarán una hora antes.

El lunes 2 de febrero, Puerto Rico enfrentará a República Dominicana en el primer turno, seguido del choque entre México Rojo y Panamá, con descanso para México Verde.

El martes 3, Panamá jugará contra México Verde y después México Rojo se medirá a Puerto Rico, jornada en la que descansará República Dominicana.

Para el miércoles 4, Panamá abrirá la jornada frente a República Dominicana y más tarde se jugará el duelo entre México Verde y México Rojo, quedando Puerto Rico sin actividad.

La ronda clasificatoria cerrará el jueves 5 con el partido entre Puerto Rico y Panamá, seguido del encuentro entre República Dominicana y México Verde, mientras que México Rojo tendrá descanso.

Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, que se jugarán el viernes 6 de febrero. En el primer partido se enfrentarán el segundo y el tercer lugar de la tabla y en el segundo choque lo harán el primero y el cuarto.

En caso de que al menos un equipo mexicano avance a semifinales, su partido se programará en el horario nocturno. Si ambos representativos de México clasifican y se enfrentan entre sí, ese duelo también se jugará por la noche. De no ser así, el equipo mejor ubicado en la tabla ocupará ese turno estelar.

La gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará el sábado 7 de febrero, a las 7:00 de la noche, entre los ganadores de las semifinales.

Todos los encuentros se jugarán en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, con capacidad para alrededor de 16 mil 500 aficionados. Este inmueble ya ha sido sede de eventos de talla internacional como el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018, edición que fue ganada por los Criollos de Caguas, de Puerto Rico.