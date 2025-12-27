Raúl Jiménez anota el gol que da el triunfo al Fulham

Gol de fin de año. Raúl Jiménez y compañía celebran el triunfo del equipo en el London Stadium. (FulhamFC)

Con gol solitario del mexicano Raúl Jiménez el Fulham venció 1-0 Al West Ham United en el London Stadium, en la semana 18 de la Premier League.

Este es el segundo gol consecutivo de Jiménez, el cuarto en liga inglesa, y el quinto de la temporada entre todas las competencias.

Durante todo el partido Raúl Jiménez insistió por el gol y lo consiguió en la recta final, cuando encontró un balón a modo en el área del West Ham que mandó al fondo de la red con un cabezazo.

El centro que le puso Harry Wilson fue perfecto, pues el mexicano quedó solo para convertir el único gol del partido al minuto 85.

Jiménez no solo dio los tres puntos a su equipo en la jornada de Boxing Day, sino que también metió más presión al West Ham hacia los puestos de descenso.

Los nueve puntos que el delantero mexicano ha dado al Fulham comenzaron el pasado 22 de noviembre ante el Sunderland, después el 22 de diciembre ante el Nottingham Forest y ahora ante el West Ham United.