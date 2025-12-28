Kyrgios supera a Sabalenka en la ‘Batalla de los Sexos’

Entretenimiento. Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se despiden después del duelo amistoso en Dubái. (Foto especial)

El australiano Nick Kyrgios ganó la última versión de la ‘Batalla de los Sexos’ en el tenis, venciendo a la jugadora número uno del mundo, Aryna Sabalenka, 6-3, 6-3 en un partido de exhibición que representó entretenimiento ligero más que otro momento histórico para la igualdad de género.

Entre risas y bromas de ambos jugadores, algunos saques por debajo del brazo, exagerados gruñidos en los golpes e incluso algo de baile por parte de Sabalenka durante un tiempo muerto para entretener a la multitud en el Coca-Cola Arena de Dubái, con capacidad para 17.000 personas, donde las entradas más caras se vendieron por casi 800 dólares.

Kyrgios, subcampeón de Wimbledon 2022, quien ha jugado solo seis partidos a nivel de gira en los últimos tres años debido a lesiones en la muñeca y la rodilla, pareció jugar con moderación en ocasiones y enfrentó la desventaja de que el lado de la cancha de Sabalenka era casi un 10% más pequeño en un intento por nivelar el campo de juego. A los jugadores solo se les permitió un saque por punto, en lugar de dos.

Kyrgios estaba empapado en sudor cuando aseguró la victoria en su tercer punto de partido y ambos jugadores sonrieron cuando se abrazaron en la red.

Kyrgios reconoció sentirse nervioso y tener que “ajustarse”. “Creo que esto es un gran paso para el deporte del tenis”, afirmó el australiano.

Sabalenka dijo que el partido fue una buena preparación para la próxima temporada, con el Abierto de Australia acercándose en enero, y le gustaría jugar contra Kyrgios nuevamente para obtener “venganza”.

“Realmente disfruté el espectáculo”, expresó, “y siento que la próxima vez que juegue contra él voy a conocer las tácticas, sus fortalezas y debilidades, y será un mejor partido, sin duda”.

La llamada “Batalla de los Sexos” fue un nombre tomado del partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, que King ganó en sets corridos en el Astrodome de Houston y tuvo lugar en medio de los esfuerzos de King por iniciar un tour femenino y obtener igualdad salarial en el tenis.

Cincuenta y dos años después, la última iteración no tuvo un significado cultural más amplio. En cambio, Sabalenka y Kyrgios —miembros de la misma agencia, Evolve, que organizó la exhibición— solo querían montar un espectáculo, atraer a una audiencia más joven y ganar algo de dinero.

Kyrgios podría ser considerado una elección controvertida para jugar en tal partido, dado que se declaró culpable de empujar a una exnovia al suelo durante una discusión en 2021 —evitó la condena por un cargo de agresión común— y anteriormente ha expresado su oposición a la igualdad salarial en el tenis.