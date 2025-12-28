Seahawks y Jaguars ganan sus partidos y se acercan al título de sus divisiones

Cerca. Los Seahawks (13-3) dependen de sí mismos para coronarse en la división Oeste y terminar como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC). (Foto especial)

Los Seattle Seahawks, que derrotaron 27-10 a los Carolina Panthers, y los Jacksonville Jaguars, que vencieron 23-17 a los Indianapolis Colts, dieron un paso importante a conseguir el título de sus divisiones, tras sus partidos en la Semana 17 de la NFL.

Los Seahawks (13-3) dependen de sí mismos para coronarse en la división Oeste y terminar como el mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) si ganan en el último partido a los San Francisco 49ers.

Con la derrota, los Panthers (8-8), perdieron la oportunidad de asegurar el título del Norte de la NFC, y aprovechar el tropiezo de su perseguidor, los Tampa Bay Buccaneers (7-9) por 20-17 ante los Miami Dolphins.

Jaguars, a una victoria

En Indianapolis, los Jaguars, que ganaron 17-23 a Colts, se colocaron a una victoria de terminar como campeones de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC).

Jacksonville (12-4) es primero en el Sur y le basta ganar en su último partido para mantener la posición por encima de los Houston Texans (11-2).

En Cleveland, los Browns, que ya están eliminados, derrotaron 16-6 a los Pittsburgh Steelers, que tendrán que esperar hasta su último partido para intentar quedarse con el número uno del Norte de la AFC.

Steelers obligados a ganar a Ravens

Los Steelers (9-7) que están en la cima del Norte, están obligados a vencer a los Baltimore Ravens (8-8), que pueden arrebatarles la posición en su juego directo en la última semana.

Los New England Patriots aplastaron 10-42 a los New York Jets. Los Pats (13-3) se mantienen a la caza de los Denver Broncos como el mejor equipo de la AFC. Con New England, Drake Maye brilló con cinco envíos de anotación.

Los Cincinnati Bengals apalearon 37-14 a los Arizona Cardinals y los New Orleans vencieron 26-34 a los Tennessee Titans, estos equipos ya no tienen opciones de playoffs.

Este lunes Los Angeles Rams visitan a los Atlanta Falcons.