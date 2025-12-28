Trey McBride establece récord de 117 recepciones para un ala cerrada

Trey McBride estableció el récord de la NFL de más recepciones por un ala cerrada en una sola temporada durante la derrota de los Arizona Cardinals por 37-14 ante los Cincinnati Bengals el domingo.
La recepción número 117, con la que batió el récord, se produjo a falta de 4:41 minutos para el final del cuarto episodio, en una ruta corta de 5 yardas. Terminó el partido con 10 recepciones para 76 yardas, coronando su actuación con un touchdown de 18 yardas en los últimos minutos.
Trey McBride llegó al partido con 109 recepciones y necesitaba ocho para superar a su excompañero y mentor Zach Ertz (2018), quien ostentaba la marca. La temporada pasada, Evan Engram de los Jacksonville Jaguars estuvo cerca de alcanzar la marca, pero se quedó corto con 114 recepciones.
McBride también hizo historia en la NFL con su primera recepción del domingo, que se produjo al principio del segundo cuarto. Esto le permitió convertirse en el primer ala cerrada con 110 recepciones en varias campañas.
La semana pasada, declaró que no estaba pensando en el récord de recepciones en una sola temporada.
- “Cuanto más piensas en ello, peor juegas”, dijo McBride. “Así que solo quiero salir al campo y hacer lo que he estado haciendo todo el año. Simplemente ser yo mismo, atrapar el balón cuando me lo lancen, y si atrapo suficientes para romper el récord, sería genial. Si no, simplemente haré todo lo posible para ayudar al equipo a ganar”.