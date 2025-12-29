Anthony Joshua resulta herido en accidente automovilístico en Nigeria

El accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas, informó Afolabi Odunsi, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun.

El hecho se registró en una autopista que conecta el estado de Ogun con la ciudad de Lagos, principal centro económico del país.

De acuerdo con testimonios recabados por el diario local The Punch, Joshua viajaba como pasajero en un vehículo Lexus. El conductor y otra persona que se encontraba en los asientos traseros perdieron la vida a causa del impacto.

Según un comunicado de las autoridades locales, las investigaciones preliminares señalan que el automóvil excedía el límite de velocidad, perdió el control al intentar una maniobra de adelantamiento y colisionó contra un camión estacionado a un costado de la carretera.

Odunsi indicó que el boxeador se encuentra fuera de peligro, mientras que Lanre Ogunlowo, comisionado de Policía del estado de Ogun, informó que Joshua permanece hospitalizado en un centro médico no revelado, bajo tratamiento médico.