El año del Diablo

EN LA BOMBONERA. El dominio absoluto del Toluca. (David Leah/David Leah)

Sin lugar a dudas, el 2025 será recordado como el año de los Diablos Rojos. Toluca ha sido por mucho lo más destacado y fue el mejor equipo del futbol mexicano, dejando a Cruz Azul en un honroso segundo lugar, principalmente por su título en CONCACAF, pero realmente lejos de lo logrado por Toluca y Antonio Mohamed.

Dos títulos de liga, dos superlideratos y cuatro trofeos en total —Clausura, Apertura, Campeón de Campeones y Campeones Cup— para firmar el mejor año en la historia de este equipo.

EL FACTOR MOHAMED

Figuras hubo varias, pero este es uno de los casos en donde el entrenador destaca por encima de los jugadores. Lo de Antonio Mohamed ha sido simplemente maravilloso en el futbol mexicano, desde su etapa como jugador, aunque los trofeos le llegaron como técnico. “El Turco” consiguió los títulos que le faltaban al proyecto de Toluca, con la contratación de jugadores que llegaban con poco cartel y dos figuras dominantes en la liga: Paulinho y Alexis Vega, el mejor mexicano del 2025.

PAULINHO, HISTORIA PURA

Lo del portugués Paulinho quedará para la historia no sólo de Toluca, sino de la Liga MX, con su tricampeonato de goleo y una probable convocatoria mundialista en 2026. Paulinho entra a la lista de goleadores históricos de los Diablos, junto con campeones de goleo y quizá sólo por debajo de Vicente Pereda y José Cardozo. Así de importante ha sido su paso por el club en tan poco tiempo.

LA REDENCIÓN DE ALEXIS VEGA

Alexis Vega se transformó en el jugador que todos pensábamos que podía llegar a ser, pero que por temas personales no terminaba por consolidarse. En Toluca encontró a un técnico que lo consintió y arropó, acompañado, por supuesto, de una mejora en su comportamiento personal. Ojalá pueda plasmar en la Selección el nivel que tiene con el conjunto escarlata.

LOS QUE QUEDARON A DEBER

Del otro lado hay que señalar a varios equipos que no consiguieron sus objetivos. América jugó una final y el Campeón de Campeones, pero se quedó en cuartos del Apertura 2025. Sin duda fue un año difícil para los americanistas; para mí, fracaso suena demasiado fuerte e injusto, pero sin trofeos, así es como podría calificarse por la exigencia del club.

REGIOS Y LA DEUDA PENDIENTE

Los equipos regios siguen con una inversión importante, pero sin ganar trofeos, sobre todo Rayados; al menos Tigres logró llegar a una final.

CRUZ AZUL Y LA EXIGENCIA

Cruz Azul ganó la CONCACAF, lo que maquilla un poco un año que debía haber traído mejores cosas. La inversión en los últimos dos años supera los 100 millones de dólares y está lejos de dar los resultados esperados. Quizá ya es tiempo de exigirles más.

PUMAS, UNA CRISIS NORMALIZADA

De Pumas, lo que más duele es que ya ni siquiera entra en las consideraciones de decepciones o fracasos. Últimamente se espera poco y la cancha lo confirma: la crisis va para largo. Un pésimo año está por terminar, en el que no calificó a ninguna de las dos liguillas, algo que debería ser inaceptable, pero que tristemente ya se ha normalizado.

MIRANDO AL 2026

Llega el 2026 y, por supuesto, el Mundial será el centro de atención. El Clausura comenzará con Toluca como favorito al tricampeonato, o al menos, hoy por hoy, no se ve un equipo a su nivel.

¡Feliz año, que sea un grandioso 2026!