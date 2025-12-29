¿Por qué son tan caros los boletos del Mundial 2026? Esta es la explicación de la FIFA FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

En entrevista, el dirigente aseguró que los ingresos generados por la venta de boletos son fundamentales para el desarrollo del fútbol a nivel global, y subrayó que las ganancias serán reinvertidas en programas deportivos alrededor del mundo para impulsar el crecimiento del balompié.

“Tenemos entre seis y siete millones de entradas a la venta. En apenas 15 días hemos recibido 150 millones de solicitudes, es decir, alrededor de 10 millones por día. Esto demuestra el enorme interés que existe alrededor de la Copa del Mundo”, afirmó Infantino durante su participación en la Cumbre Mundial del Deporte, celebrada en Dubái.

El presidente de la FIFA insistió en que “hay fútbol gracias a los ingresos que genera el Mundial, recursos que posteriormente se reinvierten en todo el mundo”.

Infantino detalló que la mayoría de las solicitudes de boletos provinieron de aficionados de Estados Unidos, seguidos por Alemania e Inglaterra. No obstante, seguidores de distintas partes del mundo han manifestado su preocupación por el incremento significativo en los precios, que superan ampliamente los costos registrados en ediciones anteriores del torneo.

Ante las críticas, la FIFA anunció la implementación de una categoría de entradas más accesibles, con el objetivo de facilitar que los aficionados de las selecciones clasificadas puedan acompañar a sus equipos.

En el mismo encuentro, Infantino dio a conocer diversas iniciativas institucionales y reconocimientos deportivos, entre ellas que Dubái será la sede de la próxima entrega de los premios ‘The Best’, galardones que distinguen a jugadores, entrenadores y equipos destacados del calendario futbolístico.

Con estos anuncios, la FIFA busca reforzar su papel como promotora de la unión global y el desarrollo institucional a través del fútbol, proyectando que sus eventos contribuyan al fortalecimiento del espíritu de comunidad a nivel internacional.