¿Qué golfistas mexicanos lograron ascensos significativos en 2025?

Merecido Ascenso. Emilio González dio el salto al PGA Tour después de una gran temporada en el Korn Ferry Tour. (Foto especial)

En la temporada 2025 del golf profesional, cuatro mexicanos lograron ascensos en sus carreras en los diferentes tours que se juegan en el mundo: Emilio González, Isabella Fierro, Roberto Lebrija y Fernanda Lira.

El ascenso de Emilio González del Korn Ferry Tour al PGA Tour para la temporada 2026, fue uno de los más significativos porque después de que en 2025 no hubo presencia mexicana en el máximo circuito del golf profesional masculino en los Estados Unidos, el guanajuatense de 27 años tendrá el privilegio de jugar ahí la próxima temporada.

González, que terminó en el Top Five la temporada 2025 del Korn Ferry Tour, luchará por hacer historia en el PGA Tour como en su momento lo hicieron Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes abandonaron ese circuito en 2022 por irse a jugar a LIV Golf, gira en la que aún están activos.

Raúl Pereda jugó en la temporada 2024 en el PGA Tour, pero no pudo conservar la membresía y descendió al siguiente año.

El regreso de Isabella Fierro

Otra oportunidad. Isabella Fierro vuelve al LPGA Tour en 2026 con más experiencia. (Foto especial)

No menos trascendente fue el regreso de Isabella Fierro al LPGA Tour, en el que acompañará a Gaby López, actualmente la Nº 36 del mundo. Habrá dos mexicanas en el máximo circuito del golf femenil en los Estados Unidos.

Fierro de 24 años debutó en el LPGA Tour en 2024, temporada en la que por falta de experiencia no logró mantener la membresía para el 2025 y descendió al Epson Tour, la gira de ascenso, en la que jugó y con éxito se colocó entre las 15 mejores que lograron tarjeta para el máximo circuito.

Es María Fassi, la mexicana que volverá a jugar una temporada más en el Epson Tour, al no alcanzarle en 2025 para regresar al LPGA Tour, donde estuvo por última vez en 2024.

Lebrija con tarjeta en el Asian Tour

Constante. Roberto Lebrija logra tarjeta para jugar el Asian Tour a través de la Q-School. (Foto especial)

Fue la constancia de Roberto Lebrija la que le permitió lograr membresía para jugar en el Asian Tour en 2026, luego de ganarla a través de la Q-School.

El mexicano acompañará en esa gira a su connacional Santiago De la Fuente, quien aprovechó las oportunidades que se le dieron luego de haber sido campeón del Latin American Amateur Championship (LAAC) 2024 y retuvo la tarjera para el 2026.

En el Asian Tour, Lebrija se encontrará en ciertas ocasiones con los también mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes suelen competir en el International Series de esa gira.

Fernanda Lira asciende al LET

A trascender. Fernanda Lira, única mexicana que jugará en el Ladies European Tour la próxima temporada. (Foto especial)

De manera discreta, Fernanda Lira hizo realidad su sueño de volver a jugar en el Ladies European Tour (LET) para la temporada 2026

La mexicana de 30 años lo logró luego de terminar el 2025 con tres victorias en el LET Access Series (LETAS) y ser una de las siete mejores jugadoras de la Orden de Mérito.

Las victorias de Lira en LETAS fueron: En el Abierto de Islantilla y el Campeonato Q-Tour Himmerland. En el primer caso Lira marcó el margen de victoria más alto de este año, con seis golpes de distancia sobre su más cercana perseguidora.

Después, en el Hauts de France Pas de Calais, la mexicana derrotó a la islandesa Ragga Kristinsdottir en un desempate de tres hoyos, con esa victoria Fernanda consolidó su tarjeta al máximo circuito de golf femenil en Europa.