Club América anuncia fichaje bomba para torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Isa Haas es el nuevo fichaje bomba del Club América para torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Las Águilas del Club América Femenil encendieron las redes este 29 de diciembre de 2025 al anunciar la incorporación de Isa Haas, defensa central brasileña de 24 años que llega desde el Cruzeiro con un currículum internacional altamente prometedor.

La noticia se confirmó en las plataformas oficiales del club, donde el anuncio se acompañó de un video creativo y con una bienvenida al estilo de los de Coapa.

Un tono muy brasileño sonó en Coapa. Priscila lo escuchó primero. Ya sabemos por qué… alguien viene en camino. 🇧🇷🔜 🦅 pic.twitter.com/1xpvatyrxz — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 29, 2025

Isa no solo aporta juventud, sino también jerarquía tras haber jugado la mayoría de los partidos de la temporada en Brasil y tener experiencia con la Selección Brasileña, incluyendo competencia continental.

Este fichaje no es cualquiera. Además de reforzar una zona clave como la defensa, Isa Haas entra en la historia por ser parte de una de las transferencias más importantes en el fútbol femenil brasileño de los últimos años, posicionándose como una de las más caras y significativas en su posición para un club mexicano.

¿Cuánto costó Isa Haas y qué representa su llegada para el América?

Aunque las cifras oficiales no siempre se comparten a detalle, diversos reportes estiman que el traspaso de Isa Haas se cerró en alrededor de 600 mil dólares, monto que supera importantes fichajes previos del América Femenil y coloca a la jugadora en un lugar destacado en el mercado femenil latinoamericano.

Esta inversión refleja una clara intención de la directiva de Coapa por defender los colores con calidad internacional y elevar el nivel competitivo del equipo de cara al Clausura 2026. América Femenil busca revancha con una zaga más sólida y experimentada.

Isa Haas, nuestra nueva Águila de cara al Clausura 2026 🤩👌🔥 pic.twitter.com/PgY9ABJXay — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 29, 2025

Perfil futbolístico de Haas: ¿Qué trae al nido azulcrema?

Fortaleza defensiva y experiencia táctica

Isa Haas destaca por su lectura de juego, contundencia en duelos uno contra uno y habilidad para construir desde el fondo. Ese tipo de características encaja perfecto con el estilo del técnico Ángel Villacampa, quien suele armar líneas compactas y estratégicas.

Carrera internacional de alto nivel

Antes de llegar a México, Haas jugó en clubes importantes de Brasil como Cruzeiro e incluso tuvo experiencia en Europa con el Sevilla de España, lo que le da una mezcla de técnica, temperamento y madurez en el campo.

Un plus para el club

Con el plantel reforzado, el América Femenil no solo quiere pelear bien en la Liga MX Femenil, sino también demostrar que puede competir al más alto nivel con figuras globales y proyectos ambiciosos.

Con este fichaje, el Club América Femenil empieza el Clausura 2026 con el pie derecho en el mercado de transferencias. Tras un 2025 donde no hubo mucho para el equipo, esta incorporación busca apagar las dudas defensivas y levantar a la afición.

Además, con la mezcla de talento nacional e internacional, el desafío para Villacampa será integrar a Isa Haas en una plantilla que quiere devolver al América a lo más alto de la tabla y soñar con el título que la afición tanto desea.