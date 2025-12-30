LIV Golf sigue innovándose, contará con 57 jugadores y 13 equipos en 2026

En su quinta temporada. LIV Golf sigue su propio rumbo en la temporada 2026 dando mayor oportunidad a los jugadores que deseen acceder a una liga diferente. (Foto especial)

LIV Golf anunció este martes aumentar el número de participantes de su temporada regular y mejorar las oportunidades de clasificación para 2026. A partir de febrero, el field de participantes de la temporada regular aumentará a 57 jugadores, con 13 equipos de cuatro jugadores y habrá cinco jugadores wild card compitiendo a lo largo del calendario.

Además, en la tercera edición de LIV Golf Promotions, que se celebrará del 8 al 11 de enero de 2026 en el Black Diamond Ranch de Lecanto, Florida, los tres primeros sitios clasificarán con plazas wild card para toda la temporada en la LIV 2026, un aumento respecto a las dos plazas anunciadas previamente.

Los 10 primeros clasificados, incluyendo los empates, obtendrán una exención completa para la Serie Internacional 2026, sancionada por el Asian Tour.

LIV Golf Promotions, evento de cuatro días y 72 hoyos con sistema de juego stroke play representa una gran oportunidad al ecosistema global del golf, ofreciendo plazas en LIV Golf 2026 y la Serie Internacional.

Esta medida aumenta las exenciones de uno a dos jugadores a través de la Serie Internacional y de uno a tres jugadores a través de LIV Golf Promotions en comparación a 2025. Los cinco jugadores clasificados competirán de forma independiente como wild cards en 2026, con plazas garantizadas en los 13 eventos de la temporada regular.

Más oportunidades a los talentos

“LIV Golf se compromete a impulsar el deporte ampliando las oportunidades y el acceso”, afirmó Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf. “Estamos abriendo caminos, creando más oportunidades para que los mejores talentos compitan en la liga mundial de golf. Añadir otra plaza clasificatoria fortalece nuestro campo y añade emoción a una temporada basada en las oportunidades, la competencia y el crecimiento”.

Los tres primeros clasificados de LIV Golf Promotions participarán en la LIV Golf League 2026 junto con el zimbabuense Scott Vincent y el japonés Yosuke Asaji, quienes aseguraron su lugar como los dos mejores en la clasificación final de la Serie Internacional 2025, que concluyó el mes pasado en el PIF Saudi International 2025 en el Riyadh Golf Club.

Dos mexicanos inscritos en LIV Golf Promotions

Busca oportunidad. Luis Carrera es uno de los dos mexicanos que jugará LIV Golf Promotions del 8 al 11 de enero de 2026 en el Black Diamond Ranch de Lecanto, Florida. (Foto espec)

Un total de 83 jugadores de 24 naciones participarán en LIV Golf Promotions, con una sólida combinación de talentos globales emergentes y profesionales consolidados, con una edad promedio de 30 años, incluyendo antiguos jugadores top 50, participantes de la Ryder Cup y la Presidents Cup, ganadores del PGA Tour, el DP World Tour y el Asian Tour, y otras estrellas emergentes del golf. Entre ellos se encuentran los mexicanos Luis Carrera de 25 años ganador en torneos del Asian Touy y José Cristóbal Islas de 23 años que recibió invitación.

LIV Golf Promotions se jugará a cuatro rondas de 18 hoyos. A partir del jueves 8 de enero, quienes finalicen entre los 20 primeros y los empates avanzarán a la segunda ronda del viernes, donde se reiniciarán las puntuaciones. A continuación, se unirá a la categoría de jugadores que se clasificaron automáticamente para el segundo día de competencia. Los 20 mejores jugadores y los empates posteriores a la segunda ronda avanzarán al tercer día, donde se reiniciarán las puntuaciones.

Luego comenzará una intensa jornada de 36 hoyos, que culminará el domingo. Los tres primeros clasificados obtendrán plazas en la Liga de Golf LIV de 2026. Además, habrá premios, 200 mil dólares para el primer puesto, 150 mil dólares al segundo y 100 mil dólares al tercero.

Los 10 primeros, incluyendo empates, obtendrán una exención completa para la Serie Internacional de 2026. LIV Golf Promotions ofrece una bolsa de premios total de 1.5 millones de dólares.