El japonés Tatsuya Imai pacta con los Astros por tres años

Astros Houston. Tatsuya Imai jugará en las Grandes Ligas en las próximas tres temporadas. (Foto especial)

El diestro japonés Tatsuya Imai acordó un contrato de tres años con los Astros de Houston que incluye opciones de salida después de cada temporada, según le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el movimiento.

El salario anual promedio del acuerdo será el tercer más grande para cualquier lanzador japonés, sólo detrás del de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers y del de Masahiro Tanaka con los Yankees.

Según Chandler Rome de The Athletic, el pacto alcanzaría un máximo de 63 millones de dólares. De acuerdo con la fuente, Imai ganará unos 18 millones de dólares por campaña en los Astros. Podría ganar 3 millones en incentivos si tira al menos 100 innings en el 2026; de ser así, el salario base tanto para el 2027 como el 2028 se convertirán en 21 millones de dólares. Entonces, tiene garantizados 54 millones, pero en realidad podría ser de 42 millones por dos años o de 63 millones de dólares por tres años.

Imai fue posteado por su club en Japón, los Leones de Saitama Seibu, el 19 de noviembre, abriendo una ventana de 45 días para que los equipos de la MLB negociaran un contrato con él.

El diestro de 27 años fue convocado tres veces al Juego de Estrellas en Japón, incluyendo en el 2024 y el 2025.

Imai ha surgido como un lanzador de nivel estelar en Japón durante los últimos años; ha registrado efectividad mejor de 3.00 y ha ponchado a más de un bateador por entrada en cada una de las últimas tres campañas. Pero la temporada del 2025 fue, sin duda, la mejor de su carrera.

Imai tuvo un récord de 10-5 con promedio de carreras limpias de 1.92 – el mejor de su carrera -- y 178 ponches en 163.2 entradas, y lanzó en un juego sin hit ni carrera contra Fukuoka el 18 de abril y ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord del equipo de 16, establecido por Daisuke Matsuzaka en 2004.