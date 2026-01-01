Tiger Woods solo necesita estar sano un 75% para destacar en el Champions Tour

Se prepara. Tiger Woods ya podrá jugar en el PGA Champions Tour, gira para mayores de 50 años. (Foto especial)

El golfista John Daly cree que Tiger Woods no necesita estar completamente en forma, ni estar en un estado físico pico para volver a ganar. Solo necesita estar erguido. El bicampeón de torneos grandes habló sobre lo que pasaría si el ganador de 15 Majors apareciera en el PGA Tour Champions en 2026.

“Es demasiado bueno, y lo que pasa con él—solo necesita estar un 75% sano para darle una paliza a todo el mundo aquí”, dijo a Hard Rock Bet.

Daly está convencido de que Woods jugará en varios torneos del Champions Tour en 2026 – y si su cuerpo aguanta, quizá incluso los cuatro majors.

Woods cumplió 50 años el 30 de diciembre de 2025, abriendo oficialmente la puerta al circuito de golfistas mayores de 50 años, y los campeones del PGA Tour no perdieron tiempo en agitar el público.

Una publicación de cumpleaños con un atrevido gráfico de ‘Tiger 50’ llevaba el pie de foto: “De una era a la siguiente”.

Tiger no ha competido desde que no fue seleccionado en The Open en Royal Troon en julio de 2024 y vivió una pesadilla en 2025. Se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en marzo, lo que arruinó su temporada, antes de someterse a la séptima cirugía de espalda de su carrera en octubre.

La pareja se conoce desde hace mucho tiempo, mucho antes de que Woods se convirtiera en el golfista más temido del planeta.

“Siempre le pregunto cómo está de salud y cómo está. Esperamos verle en el Champions Tour varias veces este año”.

Woods nunca volverá a estar en plena forma, eso es bastante evidente, especialmente tras un accidente de coche casi fatal en Los Ángeles en 2021.