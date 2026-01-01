Van der Poel gana la primera carrera del 2026

Ciclocross. Mathieu van der Poel, aseguró su sexta victoria en Balenberg. (@AlpecinPT)

Mathieu van der Poel realizó otra actuación imponente para ganar la primera carrera del año en ciclocross, el GP Sven Nys Baal, asegurando su sexta victoria en Balenberg tras una carrera que solo se resolvió en las últimas vueltas.

La fase inicial fue rápida y agresiva. Wout Janssen empezó mandando, mientras que un gran pelotón se mantuvo compacto en la primera vuelta. Cameron Mason y Toon Aerts atacaron, pero fue Van der Poel quien marcó la pauta de la carrera una vez que las piernas empezaron a doler.

La primera escapada real se produjo en Balenberg, donde el campeón del mundo aceleró bruscamente y dejó atrás a Aerts. Emiel Verstrynge se erigió como el único capaz de responder, acortando distancias repetidamente e incluso igualando al campeón del mundo en las subidas durante una prolongada sección intermedia. La ventaja sobre los perseguidores aumentó de forma constante, alcanzando unos 30 segundos a mitad de recorrido.

Van der Poel sufrió un susto al resbalar contra las barreras en una subida, pero el momento resultó intrascendente. Se recuperó de inmediato y se reincorporó junto a Verstrynge, quien continuó demostrando una gran resistencia.

El movimiento decisivo llegó en las últimas tres vueltas. El neerlandés aumentó drásticamente el ritmo, extendiendo su agarre al manillar en la línea de meta y llevando velocidad al ascenso.

Esta vez, Verstrynge no pudo responder. La diferencia se amplió rápidamente, Van der Poel incluso tuvo tiempo para un momento espectacular en la sección ondulada de la última vuelta, destacando el control con el que cruzó la meta en solitario.

Por detrás, Verstrynge se aseguró un merecido segundo puesto. La lucha por el tercer puesto se decidió en las últimas vueltas, con Thibau Nys despegando de Aerts y Joris Nieuwenhuis para conseguir su primer podio en la élite.

Una vez más, Baal premió la sincronización y la precisión. Van der Poel esperó, midió su esfuerzo y atacó con decisión cuando más importaba, ampliando un récord que ahora lo ve ganar en Balenberg por sexta vez.