Crece el rumor de una posible venta de la WWE a Arabia Saudita

La WWE podría cambiar nuevamente de dueños, luego de que surgieran reportes que apuntan a un fuerte interés por parte del Reino de Arabia Saudita en adquirir la empresa líder del entretenimiento deportivo a nivel mundial, en una operación que podría alcanzar entre 15 y 20 mil millones de dólares.

Interés saudí en la WWE

La versión fue difundida por analistas y excolaboradores de la industria, quienes señalaron que el interés saudí se ha intensificado en medio de la estrecha relación comercial que mantiene la WWE con el país desde hace varios años. Actualmente, la compañía realiza eventos de gran magnitud en Arabia Saudita como parte de un acuerdo estratégico a largo plazo.

El papel del fondo soberano saudí

De acuerdo con estos reportes, el Public Investment Fund (PIF) —fondo soberano del Reino— sería el principal interesado en concretar la compra, como parte de su estrategia para invertir en deportes y entretenimiento global, alineada al plan Visión 2030, que busca diversificar la economía saudí.

¿Es viable una venta por hasta 20 mil millones de dólares?

Aunque la cifra que se maneja es elevada, especialistas consideran que es posible, debido al crecimiento sostenido de la WWE, su expansión internacional, los contratos televisivos vigentes y el valor de sus derechos comerciales a nivel global.

Sin confirmación oficial hasta el momento

Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de la WWE, TKO Group Holdings o autoridades saudíes sobre negociaciones formales o una oferta presentada. Por ello, la información se mantiene en el terreno de la especulación, aunque con bases en la relación comercial existente.

Un movimiento histórico para el entretenimiento deportivo

Cabe recordar que la WWE fue adquirida recientemente tras su fusión con Endeavor, dando origen a TKO Group Holdings, por lo que una nueva venta representaría un hecho sin precedentes en la industria del entretenimiento deportivo a nivel mundial.