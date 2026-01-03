Cristian Toro, campeón olímpico, se pronuncia sobre la captura de Nicolás Maduro

Con temor. Cristian Toro publicó un video opinando sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. (Foto especia)

Cristian Toro, campeón olímpico de canotaje en Río 2016 y dos veces campeón de Europa, nació hace 33 años en la Isla Margarita, territorio venezolano. Por ello, y a colación de la situación que se vive en Venezuela en las últimas horas tras el asalto estadounidense que ha acabado con la detención de Nicolás Maduro, este sábado publicó un vídeo en sus redes sociales para pronunciarse.

“Dar tu opinión no es algo popular, lo sé”, reconoce Cristian Toro en un vídeo de dos minutos de duración publicado este sábado en Instagram. “Me expongo a hacer este vídeo porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje”, en relación a Nicolás Maduro. “Nací en Margarita, que es una isla venezolana, y parte de mi familia es venezolana. Algunos siguen allí; otros están en otros sitios del mundo”.

Yo sí que he vivido lo que es estar en Venezuela, la Venezuela libre y también la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y me alegro de que a día de hoy estos personajes no estén al frente de un país tan bonito como es Venezuela.

“Hago este vídeo para la gente joven”, recalca Toro. “Estamos viendo que nos silencian, que no podemos opinar sobre ciertos temas; que, dependiendo de lo que opines, te ponen una etiqueta, o que yo, por opinar, muchas veces se me ha tildado de una cosa u otra”.