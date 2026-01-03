Rory McIlroy suaviza el recibimiento a los golfistas que emigraron a LIV Golf

¿Se les volverá a ver juntos? Rory y Brooks en tiempos cuando ambos jugaban en la misma gira. (Danielle Parhizkaran)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, comentó que está dispuesto a dar la bienvenida de nuevo al PGA Tour a los golfistas que se marcharon para unirse a LIV Golf. Su cambio de opinión contrasta en comparación cuando se fueron, siendo uno de los críticos más abiertos de LIV.

Claro y directo, el cinco veces ganador de torneos Majors dijo: “Creo que ya han pagado las consecuencias. Han ganado dinero, pero también han pagado consecuencias en cuanto a la reputación y algunas de las cosas que perdieron al irse allá”, declaró McIlroy en una aparición en el podcast “The Overlap”.

“Si el regreso de Bryson DeChambeau y quien sea fortaleciera el circuito en general, me parecería bien”, afirmó Rory. “Pero no soy el único, y reconozco que no todos están en mí misma situación. Esa decisión la tomaría el grupo colectivo de miembros del PGA Tour”, aclaró.

Tras la partida de algunos de sus mejores golfistas que aceptaron importantes pagos para unirse a LIV, el PGA Tour instituyó una regla según la cual los jugadores no podrán competir en sus eventos hasta que haya transcurrido un año completo desde su último evento de LIV.

Brooks Koepka, podría convertirse en el primer competidor que ponga a prueba la política de retorno al PGA Tour. Koepka firmó un contrato de cuatro años con el LIV, supuestamente valorado en más de 100 millones de dólares, pero la liga anunció el 23 de diciembre la abandonaría antes del cuarto año de su contrato porque priorizará las necesidades de su familia.

Habrá que esperar si Koepka intentará regresar al PGA Tour antes del período de espera de un año, que se extendería hasta agosto. Mientras eso sucede Rory lo seduce para que se una al TGL. “Si decide que es algo que quiere hacer, estoy seguro de que encontraremos la manera de incluirlo”, dijo.

LIV Golf cambió sus eventos de 54 hoyos a los tradicionales 72 para intentar que sean elegibles para los puntos del Ranking Mundial de Golf Oficial (OWGR), que se utilizan para determinar la elegibilidad para los eventos principales.

El presidente de OWGR, Trevor Immelman, declaró el 30 de diciembre que el proceso para que los eventos de LIV sean elegibles para los puntos de OWGR sigue en curso.