Jaguars ganan la AFC Sur con paliza de 41-7 sobre Titans

Júbilo en el equipo. Los de Jacksonville celebran su pase a los playoffs a los que llegan enrachados. (@JaguarsPR)

Los Jacksonville Jaguars apalearon 41-7 a los Tennessee Titans, con lo que se proclamaron campeones de la división Sur de la Conferencia Americana (AFC) y amarraron su lugar a los playoffs en la semana 18, última de la temporada regular de la NFL.

Fue la octava victoria consecutiva para los Jaguars, que terminaron con marca de 13-4 e ingresarán con gran ritmo a la postemporada.

Los Titans concluyeron la campaña con récord de 3-13 en el último lugar de ese sector y como uno de los peores equipos de la AFC.

El triunfo en el EverBank Stadium, confirmó que Jacksonville atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Aunque el inicio fue parejo, el conjunto local tomó el control absoluto del partido a partir del segundo cuarto, impulsado por una ofensiva explosiva y una defensiva que capitalizó cada error del rival.

Trevor Lawrence lució en los controles de Jacksonville con 255 yardas y tres envíos de anotación, conectando con Parker Washington, Brenton Strange y Quintin Morris. Además, superó por tercera ocasión en su carrera la barrera de las 4 mil yardas aéreas y estableció un nuevo récord de touchdowns totales en una sola temporada para la franquicia.

Panthers no llegaban a playoffs desde 2017

También este domingo los Atlanta Falcons superaron 19-17 a los New Orleans Saints, triunfo que permitió que los Carolina Panthers, que el sábado perdieron 16-14 ante los Tampa Bay Buccaneers, acabaran como campeones del Sur de la Conferencia Nacional y clasificar a la postemporada. Bucs, Falcons y Saints, están fuera.

Al cerrar la temporada con cuatro victorias consecutivas, los Falcons (8-9) terminaron en un empate triple con Carolina y los Tampa Bay Buccaners por el primer lugar en la NFC Sur. Los Panthers ganaron el criterio desempate con el mejor récord dentro de la división.

Los Falcons completaron su barrida en la temporada regular sobre los Saints (6-11), quienes vieron terminar su racha de cuatro victorias consecutivas.

Tampa Bay se mantuvo con vida con una victoria en casa 16-14 sobre Carolina el sábado. Los Buccaneers necesitaban una victoria o un empate de los Saints este domingo para ganar la división. Los Panthers llegaron a los playoffs por primera vez desde 2017 y ganaron la división por primera vez en una década.

Shough completó 22 de 35 pases para 259 yardas con un touchdown y una intercepción. También corrió para una anotación.

James Pearce, líder de novatos en capturas

El novato James Pearce Jr. capturó a Shough en jugadas consecutivas en el tercer cuarto. Esto le dio a los Falcons cuatro capturas en el juego y un récord de equipo de 57 en la temporada.

Los Falcons llegaron al fin de semana en segundo lugar en la liga con 53 después de terminar penúltimos con 31 la temporada pasada. Pearce terminó con 10.5 capturas para liderar a los novatos de la NFL.

En otros resultados los Cleveland Browns vencieron 18-20 a los Cincinnati Bengals en un partido en el que Myles Garrett rompió el récord de capturas de quarterback de la NFL al llegar a 23, con las que superó la marca de 22.5 que compartían TJ Watt, de Steelers, y el miembro del Salón de la Fama, Michael Strahan.

Los Minnesota Vikings, ya eliminados, vencieron 16-3 a los Green Bay Packers, que ingresaron a los playoffs como el último clasificado de la Conferencia Nacional en el séptimo puesto.

Y los New York Giants apalearon 34-17 a los Dallas Cowboys, ambos equipos se quedaron sin lugar en los playoffs.