Raúl Jiménez asiste en empate del Fulham ante el Liverpool

Euforia. Raúl Jiménez celebra el pase que le dio a Harry Wilson para el primer gol del Fulham frente al Liverpool. (@FulhamFC)

Raúl Jiménez colaboró con asistencia de lujo para el Fulham que empató 2-2 de visita al Liverpool en partido correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Jiménez jugó en el duelo que tuvo un desenlace agónico con una remontada de los Reds en el minuto final por los Cottaggers. Raúl bajó hasta la media cancha para pedir el esférico y ayudar a sus compañeros a liberar la presión de los zagueros visitantes.

La asistencia de Jiménez fue para Harry Wilson, a quien envió un sutil toque de primera intención dejándole un trazo libre para rematar cruzado de pierna zurda y poner el 1-0 al minuto 16. Con ello Jiménez llegó a 24 asistencias en la liga inglesa.

Al minuto 57 Florian Wirtz encontró el empate en una jugada donde Jiménez perdió la posesión del balón con un pase erróneo ante la presión de la defensa.

Con el 1-1, Jiménez fue sustituido por Jonas Kusi a cinco minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario. Pese al error en el empate, el mexicano se fue entre aplausos de la grada.

En el tiempo agregado, los Reds se lanzaron con todo al frente y Costa Gakpo concretó el 2-1, para los locales.

Cuando todo parecía encaminarse a la derrota del Fulham, Harrison Reed, empató 2-2 eL marcador de forma definitiva con un golazo.

Con el resultado el Fulham se encuentra en el undécimo sitio de la tabla con 28 unidades y el Liverpool, es cuarto con 34 unidades.