El chino Guanyu Zhou fue elegido por Cadillac como piloto reserva

Llamado por Cadillac. Guanyu Zhou conoce de primera mano las exigencias de la categoría. (@Cadillac_F1)

El piloto chino Guanyu Zhou fue designado por Cadillac como reserva oficial, un movimiento que complementará la experiencia de Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, quienes liderarán al equipo en pista para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Zhou, nativo de Shanghái, se convirtió en el único piloto chino en la historia de la F1. Tras competir con Sauber/Alfa Romeo entre 2022 y 2024, pasó la última temporada como piloto de reserva de Ferrari, la escudería que proveerá motores y cajas de cambios a Cadillac en su primer año en la máxima categoría.

El equipo destacó que Zhou aporta “experiencia relevante y reciente”, lo que resulta fundamental para un proyecto que busca consolidarse desde su primera campaña. Su paso por Ferrari incluyó pruebas de neumáticos con especificaciones de 2026, realizadas en septiembre, cuando Lewis Hamilton estuvo ausente por motivos personales.

La presencia de Zhou como reserva garantiza un soporte inmediato en caso de contingencias y añade un perfil técnico que conoce de primera mano las exigencias de la categoría. Zhou ya compartió equipo con Bottas durante tres temporadas en Sauber, lo que facilitó la integración y la comunicación dentro del nuevo proyecto.

Su mejor resultado en carrera fue un octavo lugar, pero su consistencia y disciplina lo han convertido en un piloto confiable.

“Queríamos un candidato con experiencia reciente en la conducción de F1, preparado para trabajar arduamente y consciente de los desafíos de desarrollar un auto a lo largo de la temporada. Zhou encaja perfectamente en ese perfil y será un gran activo para nosotros en 2026”, dijo Graeme Lowdon, director de Cadillac.

Cadillac confirmó un grupo de respaldo que incluye al estadounidense Colton Herta, quien cumplirá funciones de pruebas y disputará la Fórmula 2 en 2026 para sumar puntos rumbo a la superlicencia de la FIA.

Asimismo, Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood trabajarán como pilotos de simulador, aportando datos y análisis para el desarrollo del monoplaza durante la temporada.

La dupla principal de Cadillac estará conformada por el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes suman en conjunto 16 victorias y 527 carreras en la Fórmula 1.

Es así como la escudería se prepara para enfrentar los retos de 2026 con una estructura sólida, en el año del nuevo reglamento técnico.