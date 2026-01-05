México busca un tercer título en el torneo LAAC que se jugará en Lima

Por otra oportunidad. Gerardo Gómez, tercer sitio en el LAAC 2025, va por la revancha en el Lima Golf Club. (Foto especial)

La undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 se alista para recibir a poco más de un centenar de golfistas de 29 naciones, entre ellas México, en el Lima Golf Club del 15 al 18 de enero en Lima, Perú.

El torneo más influyente del golf amateur en Latinoamérica, dará la oportunidad al campeón de competir en el Masters Tournament y exenciones para The 154 Open en Royal Birkdale y el 126 U.S. Open en Shinnecock Hills.

El field lo encabezan 10 golfistas ubicados dentro del Top-100 del World Amateur Golf Ranking (WAGR) y entre ellos se encuentra el mexicano Carlos Astiazarán (N° 96) que hará su debut en un torneo LAAC.

México es uno de los países con la historia más rica en el LAAC. Con dos títulos y una extensa lista de protagonistas, los golfistas mexicanos siempre han sido firmes candidatos a quedarse con el trofeo del Latin America Amateur Championship y en 2026 no será la excepción.

Seis mexicanos en busca de hacer historia

En Lima, Perú el representativo de México, además de Carlos Astiazarán lo completan Gerardo Gómez, Héctor González Cramer, José López, José Antonio Safa y Carlos Treviño Derbez. Todos ellos bucarán seguir los pasos de los anteriores campeones LAAC, Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente.

Astiazarán llega como campeón nacional amateur de México y un título en el North & South Amateur Championship, el jugador de 21 años, que actualmente estudia en la Universidad de Vanderbilt.

Gerardo Gómez regresa en busca de revancha después de su 3º sitio en el LAAC 2025, al igual que José Antonio Safa, quien fue T10 en el mismo evento.

Héctor González Cramer disputará su segundo LAAC, mientras Carlos Treviño hará su debut y José López, quienes, ya pasados los 30 años, persiguen el sueño de dejar su huella.

Álvaro Ortiz campeón en 2019

El tapatío Álvaro Ortiz fue campeón en 2019, después de quedar en la puerta en numerosas ocasiones. Con tres Top-3 en sus participaciones anteriores, el jugador de Guadalajara se consagró en Casa de Campo y se convirtió en el primer mexicano en ganar el LAAC. Ese año, además, fue el primer campeón del torneo en superar el corte clasificatorio en el Masters Tournament.

De la Fuente triunfó en 2024

Santiago de la Fuente levantó el trofeo LAAC en 2024, tras superar a su compatriota Omar Morales en Santa María Golf Club, en Panamá. El de Ocotlán, Jalisco, había finalizado 9º en 2023 y 2º en 2022, y llegaba como uno de los grandes candidatos. Con una ronda final de -6 golpes, ganó el campeonato y las invitaciones para disputar el Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open.

En los comienzos del LAAC, además de Álvaro Ortiz, destacaron las actuaciones de Raúl Pereda, 6º en Panamá 2017 y Aaron Terrazas, T9 en Casa de Campo 2019 y subcampeón en 2020 en Mayakoba.

Luis Carrera fue subcampeón en Puerto Rico 2023 y José Cristóbal Islas, 4º. En tanto, en Buenos Aires 2025, Gerardo Gómez finalizó 3º, a solo dos golpes del campeón Justin Hastings.