Dallas despide a su coordinador defensivo Matt Eberflus

Matt Eberflus El coordinador defensivo fue despedido después de solo una temporada en el puesto, donde reemplazó a Mike Zimmer.

Continúan los despidos en la NFL después del final de la temporada regular y el turno el día de hoy fue para Matt Eberflus, el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. El ex headcoach de Chicago se separa del equipo de la estrella solitaria luego de un año y bajo el mando del entrenador en jefe Brian Schottenheimer, quien continuará al frente de la franquicia de Jerry Jones.

Despiden a coordinador defensivo de Dallas tras ser la peor defensiva de la NFL

La temporada de los Dallas Cowboys no sólo llegó a su fin sin llegar a los Plyaoffs, sino que fueron la defensiva que más puntos permitió en toda la liga. Con un total de 511, el equipo promedio un total de 30 puntos en contra por partido, siendo la cantidad más alta en toda su historia.

The #Cowboys have fired defensive coordinator Matt Eberflus, as Jerry Jones indicated would be coming, sources say. pic.twitter.com/obvOJLKeZ1 — Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2026

En contra parte, la ofensiva tuvo un total de 471 puntos, siendo una de las 7 mejores de toda la NFL, pero no fue suficiente para evitar la marca de 7-9-1 que los dejó eliminados de la carrera por la postemporada.

Ahora, el equipo ha optado por darle las gracias a Matt Eberflus, quien llegó esta temporada luego de haber sido despedido como entrenador en jefe de los Chicagos Bears en 2024 (para ser reemplazado por Ben Johnson). Eberflus tenía la tarea de reemplazar a Mike Zimmer, quien tampoco pudo replicar el éxito que tuvo la defensiva de este equipo durante la gestión de Dan Quinn en el puesto los años anteriores.

¿Qué pasó con la defensiva de los Cowboys en 2025?

La temporada 2025 estuvo llena de altibajos para el equipo de la estrella solitaria, especialmente en defensiva. El equipo tuvo que reemplazar a casi todo su staff de coacheo tras la salida de Mike McCarthy en 2024 y el nombramiento de Schonttenheimer como nuevo head coach.

Durante la agencia libre, perdieron a jugadores titulares como Demarcus Lawrence, Jordan Lewis y Eric Kendricks. Posteriormente, hicieron un trade para cambiar a Micah Parsons a los Green Bay Packers a cambio de dos primeras selecciones y el tacle defensivo Kenny Clark.

En contra parte, la directiva optó por contratar opciones de bajo costo como Solomon Thomas, Kaiir Elam, James Houston o Kenneth Murray.

Sumado la pérdida de talento, diferentes analistas han señalado a Eberflus de insistir demasiado en las coberturas de zona y la poca capacitad para generar presión en los quarterbacks rivales, lo que también los hizo una de las defensivas con peor efectividad en tercer down.