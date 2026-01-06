Hass adelanta la presentación de su monoplaza para el 19 de enero

Prácticos. El nuevo VF-26 de Haas que manejará Oliver Bearman para la temporada 2026 de la Fórmula 1, adelantó su presentación. (RAQUEL CUNHA/REUTERS)

El equipo Haas de Fórmula 1 adelantó la presentación de su monoplaza para la temporada 2026 al 19 de enero, en lugar del 23 de enero como estaba previsto inicialmente.

Los tests de pretemporada comenzarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.

La escudería había anunciado a principios de diciembre su intención de revelar ese día el nuevo VF-26, poco después de que Alpine programó oficialmente su lanzamiento de temporada para esa misma fecha y luego Ferrari también anunció que presentaría su nuevo auto el 23 de enero.

Por este motivo, Haas decidió cambiar la fecha al 19 de enero “para evitar una sobrecarga de presentaciones de equipos” en la otra jornada, según explicó un portavoz del equipo.

El VF-26 aparecerá inicialmente en forma de renders digitales y video. Estará impulsado por motores Ferrari, como todos los coches de Haas a lo largo de su historia, y volverá a ser conducido por Esteban Ocon y Oliver Bearman, luego de que ambos pilotos se incorporaran al equipo a tiempo completo el año pasado.

La temporada 2026 marcará una nueva era para Haas, ya que su asociación técnica con Toyota se elevará al estatus de patrocinador principal. El equipo, que finalizó octavo en el campeonato de constructores del año pasado, anteriormente contaba con la empresa de transferencias de dinero MoneyGram como patrocinador.