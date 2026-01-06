Renata Zarazúa y Jesika Maleckova ganan su primer duelo de dobles en Auckland

Productiva. Renata Zarazúa ya suma dos triunfos en Auckland. (Foto especial)

La mexicana Renata Zarazúa sigue a buen paso en el torneo WTA 125 de Auckland, donde este martes consiguió un triunfo en la modalidad de dobles, el segundo después del de singles que logró el lunes.

Esta vez en pareja con la checa Jesika Maleckova, superó a la estadounidense Asia Muhammad y a la neozelandesa Erin Routliffe, la dupla mejor sembrada del certamen. Los parciales del triunfo fueron de 3-6, 6-2 y 12-10, luego de una hora y 29 minutos de juego.

Muhammad y Routliffe sumaron siete aces, que complicó varios turnos de saque para la mexicana y su compañera. Sin embargo, Zarazúa y Maleckova lograron capitalizar errores clave de sus rivales, quienes cometieron cinco dobles faltas que terminaron inclinando el desarrollo del partido.

Tras ceder el primer set, Zarazúa y Maleckova ajustaron su estrategia desde la devolución, lo que les permitió equilibrar el marcador y llevar el partido a un desenlace largo y cerrado. En el tie-break, ambas mostraron mayor efectividad en los intercambios decisivos, factor que resultó determinante para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Con este resultado, la pareja mexicana-checa avanzaron a los cuartos de final del torneo para enfrentar a la estadounidense Iva Jovic y la filipina Alexandra Eala.

A nivel individual Renata Zarazúa enfrentará en unas horas a la china Xinyu Wang con la posibilidad de colocarse entre las ocho mejores del torneo.