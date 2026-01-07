El escándalo del comisionado de NASCAR

STEVE PHELPS En el ojo del huracán.

El escándalo sólo tenía una salida: la renuncia de Steve Phelps como comisionado de NASCAR. Y es que no era para menos: llamar “redneck estúpido” al miembro del Salón de la Fama de NASCAR y dueño de equipo Richard Childress fue sólo uno de los argumentos que utilizaron patrocinadores, pilotos y opinión pública para obligar la salida de Phelps después de 20 años en la organización.

Todo comenzó con la demanda del equipo 23XI Racing (copropiedad del astro del basquetbol Michael Jordan) y de Front Row Motorsports contra NASCAR, alegando monopolio. La batalla llegó a los tribunales y, en medio del juicio, salieron a la luz los mensajes de texto de Phelps con los altos mandos de la serie, en los cuales insultaba a Childress, a quien llamó “un perfecto payaso imbécil” y que merecía ser “sacado fuera y azotado”...

BANDERA VERDE…

Johnny Morris, el multimillonario propietario de Bass Pro Shops (una de las principales patrocinadoras de la serie), escribió una carta a la familia France, dueña de NASCAR, exigiendo la renuncia de Phelps.

“No podemos evitar preguntarnos qué pasaría si la Major League Baseball nombrara a un nuevo comisionado y este insultara a alguna de las verdaderas leyendas que construyeron este deporte, como Willie Mays, Hank Aaron, Ted Williams, Mickey Mantle o Babe Ruth. Una falta de respeto tan flagrante probablemente no sentaría bien a los aficionados, y es muy probable que un comisionado así no conservara, o no debiera conservar, su puesto durante mucho tiempo”.

Morris puso el dedo en la llaga en un deporte que siempre ha sido de familias y de respeto a las leyendas de la pista. No había más que hacer y este martes Phelps presentó su carta de renuncia, en la cual pretende resaltar sus logros, pero como en el deporte, “eres tan bueno como tu última carrera”...

ENTRADA A PITS…

Así, al igual que en otros ámbitos del planeta, el mundo del automovilismo comienza calientito, pues al día siguiente de la carta de Morris, NASCAR se vio obligada a resolver el asunto de la demanda de Michael Jordan.

Con los mensajes saliendo al mundo, la organización prefirió ceder: entregar al 23XI y a Front Row ‘charters’ permanentes (algo así como franquicias), llegar a un nuevo acuerdo de reparto de ingresos de toda la categoría y lanzar un comunicado afirmando que lo anterior se realizaba para garantizar “estabilidad a largo plazo” y “crecimiento sostenido”.

23XI y Front Row ganaron la partida gracias a las terribles acciones de Phelps, quien no sólo será recordado como el primer comisionado de NASCAR, sino como el hombre que le costó caro al negocio e insultó a la leyenda Childress...

SALIDA DE PITS…

Mientras tanto, en Ciudad de México ya estamos listos para la segunda ronda de la temporada del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E. Como he platicado en anteriores entregas, los autos ya están en el país y desde hoy comenzarán a llegar los pilotos y equipos, tanto al AIFA, como al Benito Juárez.

Hoy mismo comienzan algunas entrevistas con pilotos y jefes de equipo; mañana se lleva a cabo la presentación oficial, con Alberto Longo, cofundador de la serie, y el viernes se tiene actividad en pista con la Práctica Libre 1, a puerta cerrada.

Las acciones principales serán el sábado, con la Práctica Libre 2, la Clasificación de Eliminación Directa y la carrera, llamada E-Prix. Al término habrá una gran fiesta y varios conciertos, en un formato innovador que no termina de agradar a los viejos aficionados, pero que ciertamente encanta a los jóvenes...

BANDERA A CUADROS…

Con la disputa del E-Prix de la Ciudad de México damos inicio a la temporada de automovilismo en nuestro país, con varios temas pendientes en lo nacional, como la actualización y renovación de los chasises de NASCAR México y la seguridad de sus pilotos.

Urge que 2026 sea el año en el que se aborde este tema, tanto en lo deportivo y tecnológico (pues nos estamos retrasando respecto a otros automovilismos), como en lo referente a seguridad. Ya después podremos enfocarnos en su difusión y en los medios, que distan mucho de lo que se hacía la década pasada… pero para eso habrá tiempo.

Así las cosas… sobre ruedas…