Jon Rahm cree que LIV Golf tendrá un descenso del 20% de su plantilla en 2026

Acierto. Jon Rahm da su punto de vista sobre los cambios en LIV Golf de cara a la temporada 2026. (Foto especia)

La temporada 2026 de LIV Golf está próxima a dar inicio con algunas interesantes novedades, como el de aumentar a 57 su field, el de jugar sus torneos a 72 hoyos en vez de 54, además de incrementar el número de jugadores que podrán descender al final de la temporada.

Sobre esos cambios en la liga de inversión saudí, el español Jon Rahm dio su punto de vista y cree que la Liga de Golf LIV descenderá aproximadamente el 20% de su plantilla en la temporada 2026 para cumplir con una de las exigencias del oficial Ranking Mundial de Golf (OWGR) y aumentar las posibilidades de ascenso.

Con el aumento de jugadores a 57, esto casi duplicará la cantidad de jugadores que enfrentan el descenso a 11.

En declaraciones a Colt Knost y Drew Stoltz en el podcast SubPar, Jon Rahm comentó sobre la posibilidad de que LIV Golf consiga puntos OWGR.

Importan los puntos OWGR

“Si sucediera, porque no puedo garantizar nada. En este momento, creo que va a suceder, pero sería bueno tenerlos cuanto antes, obviamente. Antes de que comiencen los Majors, para que algunos jugadores tengan la oportunidad de ganar puntos para el ranking mundial”.

A lo anterior, Rahm agregó sobre los cambios en el formato de LIV Golf: “Tengo entendido que todo eso fue parte del proceso. Acceso a la liga, con jugadores que pasan por las Series Internacionales y otros que pasan por las Promociones, que son una especie de clasificación, similar a la Escuela de Clasificación. Y luego, más jugadores descienden. Así que creo que llegaremos a 57 jugadores y creo que 10 u 11 descienden. Básicamente, un 20% o un poco menos”.

A eso el español que resultó campeón de la temporada 2025 de LIV Golf resume: “Creo que esos son muchos de los requisitos para que tenga sentido”.

Una de las mayores críticas a LIV Golf ha sido su falta de vías de acceso y el riesgo real que supone para los mejores jugadores evitar que se convierta en un club cerrado.

La temporada pasada, Henrik Stenson, capitán en activo, descendió y la liga ha seguido adelante con el proceso. Si el 20% de los participantes de 2026 se enfrenta ahora al descenso, sin excepciones, podría convertirse en el proceso de descenso más brutal del golf y varias grandes figuras podrían verse en peligro.

Ventajas de los cambios

Esa medida también ayudará a las Series Internacionales del Asian Tour, fortaleciendo significativamente el sistema de vías de acceso. Si se abren más rutas a la liga principal, que a su vez también cuenta con puntos OWGR y acceso directo a las Grandes Ligas, más jóvenes talentos se sentirán motivados a tomar esta vía como carrera profesional y LIV Golf podrá desarrollar a sus propias estrellas en lugar de comprarlas.

Por otra parte, LIV ha anunciado que hará su entrega de premios a “lo mejor de la temporada 2025” el 22 de enero llamado LIV Golf Showcase que se transmitirá por Fox Sports 1. El presentador será Henni Zuël, una nueva incorporación al programa.