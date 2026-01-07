Renata Zarazúa, eliminada en los singles en torneo en Auckland

Modalidad singles. Renata Zarazúa se queda en el camino hacia los cuartos de final en Auckland. (Foto especial)

Renata Zarazúa fue eliminada en su segundo encuentro de singles en el torneo ASB Classic en Auckland, la mexicana cayó en dos sets ante la china Wang Xinyu que le privó de avanzar a los cuartos de final. Zarazúa se mantiene con vida en la modalidad de dobles del mismo torneo.

El encuentro de octavos de final lo ganó Xinyu con parciales de 7-5 y 6-4, en el que la asiática manejó mejor los puntos clave de cada set, pese a la resistencia de la mexicana número 77 del ranking WTA.

Pese a la eliminación en singles, Renata se mantiene con vida en la modalidad de dobles, donde continúa compitiendo junto a la checa Jesika Maleckova, en una semana que forma parte de su preparación rumbo al Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam del calendario, al que entró directa al cuadro principal.

El siguiente encuentro de Zarazúa y Maleckova en los cuartos de final de dobles será ante la filipina Alexandra Eala y la estadounidense Iva Jovic.