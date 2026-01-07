Vania Simont, líder por segundo día en el Campeonato Nacional de Aficionadas

Vania Simont se mantuvo como líder por segundo día consecutivo en el Campeonato Nacional de Aficionadas, evento de golf que se celebra en el Guadalajara Country Club, gracias a un acumulado de 144 golpes, par de campo.
La jugadora capitalina, que estudia en la Universidad de Carolina del Norte, firmó tarjeta de +1 golpe, después de embocar un birdie y dos bogeys y saca dos impactos de ventaja al segundo sitio.
La campeona defensora Alexis Lamadrid se ubica detrás de Simont, después de ronda de 75 (+3) para un total de 146 golpes (+2). Esta segunda jornada Lamadrid entregó una tarjeta con cinco bogeys y dos birdies, pero seguirá luchando por defender su trono en las dos rondas restantes del torneo.
Regina Roldán, de la Universidad de San José, y quien compitió activamente en los torneos de la Federación Mexicana de Golf, entregó score de -1, y con un global de 147 golpes (+3) es tercer sitio en solitario.
Cinco jugadoras comparten el cuarto sitio: Clarisa Temelo, Ein Kim, Valeria Ramírez, Miah Rivas y Miranda García, todas con un total de 150 golpes (+6).