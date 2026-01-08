Atlético vs Real Madrid: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Supercopa de España

Atlético de Madrid vs Real Madrid El ganador de la semifinal enfrentará al Barcelona en el partido por el título.

La segunda semifinal en la Supercopa de España se disputa con un derbi de la capital española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El equipo merengue ha estado en centro de múltiples críticas para Xabi Alonso, quien está disputando su primera temporada al frente del equipo y buscando replicar el éxito que tuvo en el Bayer Leverkusen. Por su parte, os ‘Colchoneros’ no han sido el equipo competitivo de otros años, pero suelen mostrar su mejor versión cuando enfrentan a su acérrimo rival, lo que promete un enfrentamiento espectacular para definir al segundo finalista.

En el primer enfrentamiento, el Barcelona dominó al Athletic Club de Bilbao y consiguió su boleto a la gran final después de ganar 5-0. Ahora, los blaugranas estarán esperando a su rival por el título. Podría tener un ‘Súper Clásico’ en contra del Real Madrid o un duelo ante el Atlético por el título de “Súper Campeón” que se definirá este próximo domingo 11 de enero en Arabia Saudita.

¿A qué hora se juega el Atlético vs Real Madrid? | Supercopa de España 2026

13:00 Horas (CDMX)

¿En qué canal ver la transmisión del Atlético vs Real Madrid? | Supercopa de España 2026

Sky Sports

Previa del Atlético vs Real Madrid| Supercopa de España 2026

Un Derby Madrileño siempre es una ocasión especial para los fanáticos del futbol internacional, especialmente cuando es un partido de eliminación directa. Esta temporada, estos dos equipos ya se enfrentaron en la cancha del Estadio Metropolitano en el mes de septiembre. El resultado fue un triunfo de 5-2 a favor de los ‘Colchoneros’ con el que acabaron con el invicto del Real Madrid en la que va de esta temporada.

El Real Madrid marcha como segundo lugar de la tabla general en España, pero ha sido cuestionado por sus fans debido al nivel de juego mostrado por algunos jugadores. Además, el día de hoy no podrán contar con su goleador, Kylian Mbappé. El delantero francés continúa recuperándose de una lesión de rodilla, por lo que la ofensiva merengue tendrá una baja sensible de cara a este encuentro. Esta podría ser la oportunidad de brillar para Gonzalo García, el canterano español del equipo.

Por su parte, el Atlético ha tenido una campaña más irregular, cayendo hasta la cuarta posición del futbol español por debajo del Villarreal. Diego Pablo ‘El Cholo’ Simeonetambién ha sido fuertemente cuestionado por propios y extraños. Este partido siempre representa más que el resultado para el entrenador argentino y esta institución, que tienen un amplio historia de derrotas dolorosas ante los merengues.

Posibles alineaciones del Atlético vs Real Madrid | Supercopa de España

Real Madrid: Thibaut Coutois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Vinicius Jr.,Gonzálo García

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Marc Pubil, Marcos Llorente,Alejandro Baena, Koke, Ajohnny Cardoso, Guiliano Simeone, Julián Álvarez, Alexander Sorloth