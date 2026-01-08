Clarisa Temelo acecha a Vania Simont por el título en el Nacional del Aficionadas

Presiona en el Guadalajara Country Club. Clarisa Temelo firma la ronda más baja del Nacional de Aficionadas con 69 golpes en la tercera ronda. (FMG)

Vania Simont se mantuvo firme en el liderato después de tres rondas en el Campeonato Nacional de Aficionadas, pero no deberá de confiarse porque Clarisa Temelo saltó al segundo sitio de la clasificación y está a dos golpes de distancia de la puntera de cara a la ronda final del evento que se desarrolla en el Guadalajara Country Club.

A su vez, Alexis Madrid, la campeona defensora, tuvo un jueves para el olvido de 80 (+8) y cayó al séptimo sitio de la clasificación con un total de 226 (+10) que la ponen en posición casi imposible de poder remontar este viernes al primer lugar del torneo que organiza la Asociación Mexicana Femenil de Golf.

Simont, repitió ronda de 73 golpes por segundo día consecutivo que le dan un acumulado de 217 golpes (+1) para el primer sitio.

Mientras, Temelo, campeona WALA 2024, con su ronda de 69 (-3) firmó la mejor tarjeta no solo del día, sino la más baja en lo que va de todo el torneo, y con suma de 219 (+3) se coloca en el segundo sitio de la clasificación.

Con un acumulado de 221 (+5) Regina Roldan se coloca en el tercer sitio, después de una ronda de 74 (+29 de este jueves.

Empatadas al cuarto sitio están Miah Rivas y Miranda Irene García, ambas entregaron score de par de campo y llevan en el acumulado 222 (+6).

Este viernes se conocerá a la campeona que levantará el trofeo, además recibirá una exención para participar en el 126 U.S. Womens’ Amateur, que se disputará del 4 al 9 de agosto en The Honors Course de Ooltewah, Tennessee.