José Cristóbal Islas avanza a la segunda ronda de LIV Golf Promotions

LIV Golf Promotions. José Cristóbal Islas luchará por librar la segunda ronda que vuelve a hacer el corte en los 20 primeros sitios y empates. (Antonio Torres Tellez)

José Cristóbal Islas fue el único de los dos mexicanos participantes que avanzó a la segunda ronda de LIV Golf Promotions que se está desarrollando en el Black Diamond Ranch in Florida.

Este evento que se juega hasta el domingo 11 de enero, repartirá tres cupos a los ocupantes de los tres primeros sitios de la clasificación para jugar en la temporada de LIV Golf 2026.

El golfista hidalguense de 23 años avanzó a la segunda ronda, después de terminar entre los 20 primeros clasificados y empates al firmar un score de 69 golpes (-1), es decir al límite de continuar con vida tras recorrer los primeros 18 hoyos.

De la punta del torneo se hizo el canadiense Richard T. Lee que puso el marcador muy alto con 64 golpes (-6) libre de errores.

Islas enfrentó un día complicado, sobre todo en la segunda parte del recorrido, en la que cometió un doble bogey en el hoyo 9. La primera parte fue lo mejor para el mexicano que inició ronda por el hoyo 10, y aunque comenzó con un bogey en el hoyo 11, supo reponerse con birdies en el 13, 16, 17 y 18.

Su connacional Luis Carrera se quedó por segunda vez, firmó ronda de 72 (+2). Carrera jugó la temporada anterior LIV Golf Promotions y no avanzó más allá de la segunda ronda.

Para la ronda dos del jueves todas las puntuaciones se reinician y a los 29 golfistas que libraron la primera ronda se les unirán 18 jugadores exentos para jugar otros 18 hoyos y al final de los mismos solo avanzarán los 20 mejores y empates.