La UNAM “corre” al Cruz Azul del estadio de CU: ¿Dónde jugará ‘La Máquina’ en el Torneo Clausura 2026 de Liga MX?

UNAM no renovará contrato con Cruz Azul UNAM decide no renovar el contrato con Cruz Azul a seis días del arranque de torneo; todo apunta a que ‘La Máquina’ jugará en la Ciudad de los Deportes.

El Cruz Azul, conocido también como ‘La Máquina Celeste’, es un histórico club de fútbol fundado en 1927 y uno de los equipos más populares de México. Pese a esto, el club carece de un estadio propio hasta el momento, por lo que ha recurrido durante décadas a alquilar estadios para sus partidos.

Uno de estos campos alquilados ha sido el Estadio Olímpico Universitario perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sede provisional durante el último periodo del deporte mexicano.

No obstante, este jueves 8 de enero de 2026, se dio a conocer que la directiva de la UNAM decidió no renovar el contrato con Cruz Azul, por lo que el equipo celeste no podrá utilizar la instalación para la Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Por qué razón el Cruz Azul no jugará en el Estadio Olímpico Universitario?

‘La Máquina’ alquiló el Estadio de la Universidad Nacional Autónoma de México por un año, periodo en el que destacó con mejores números e inclusó se coronó en dicho campo como campeones de la Concacaf Champions Cup 2025, un título que Pumas no ha recibido durante décadas.

Durante el año 2025, Cruz Azul no perdió ningún partido oficial que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que el equipo había iniciado negociaciones para la renovación de su contrato desde octubre.

Sin embargo, a seis días antes del arranque de torneo, Pumas y la directiva de la Universidad decidieron terminar su colaboración con el equipo celeste, de acuerdo con la información adelantada por el narrador y reportero Adrián Esparza, a través de sus redes sociales.

EXCLUSIVA🚨💣



CRUZ AZUL NO JUGARÁ EN EL OLÍMPICO EN EL 2026.



Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato de @CruzAzul.



VOLVERÁ AL CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026. pic.twitter.com/nSL8CXEQhT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 8, 2026

Entre especulaciones realizadas por aficionados, señalan que la razón de esta decisión por parte de la UNAM tiene que ver con las cláusulas existentes con el equipo Pumas, pues éstas complicaban algunos partidos de local y generó tensiones en ela planeación del calendario.

¿Dónde jugará Cruz Azul la Clausura 2026 de Liga MX?

Dado que el popular equipo aún no cuenta con una casa propia, ha tenido que recurrir a la alquilación de otros estadios que le permitan jugar sus partidos, colaborando con el Estadio Ciudad de los Deportes antes de mudarse al Estadio Olímpico Universitario durante el año 2025.

No obstante, la negativa de la UNAM para renovar el contrato con Cruz Azul, ha orillado a que el equipo se quedara sin un campo disponible para arrancar el año futbolístico.

Por el momento, no se ha realizado ningún anuncio oficial acerca de cuál será la nueva casa rentada de ‘La Máquina Celeste’, pero todo apunta a que estará volviendo a la Ciudad de los Deportes para jugar el Torneo de Clausura 2026.