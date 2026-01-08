Martín Demichelis, ex técnico de Rayados de Monterrey, estuvo a punto de ahogarse junto a su familia

Demichelis y su familia fueron rescatados con vida Momentos de tensión vivió el exentrenador de Rayados

Martín Demichelis, exentrenador de Rayados de Monterrey, atravesó un episodio de alto riesgo durante sus vacaciones de fin de año en Uruguay. El exfutbolista argentino y parte de su familia fueron rescatados del mar el 31 de diciembre en una playa de José Ignacio, tras quedar atrapados por una corriente en una zona considerada peligrosa.

Así rescataron a Martín Demichelis antes de ahogarse en la playa

El incidente ocurrió en la playa Laguna Escondida, en el área conocida como la brava de José Ignacio, cerca de Punta del Este. De acuerdo con reportes difundidos por medios uruguayos, Demichelis se encontraba disfrutando del Año Nuevo junto a su familia cuando decidieron ingresar al mar.

Con el paso de los minutos, la situación se volvió crítica. La corriente cambió de forma repentina y el grupo perdió la posibilidad de regresar por sus propios medios a la orilla. En las imágenes que posteriormente se difundieron se identificó a Demichelis junto a su hijo mayor, Bastian, y a su sobrina Camila, visiblemente agotados mientras eran auxiliados.

Laguna Escondida es una zona de mar abierto donde el ingreso al agua está prohibido debido a la fuerza de las corrientes y a la ausencia de puestos de vigilancia. El punto de guardavidas más cercano se encontraba a unos 400 metros del lugar del incidente.

El rescate se concretó gracias a la intervención de jóvenes que se encontraban en el área realizando actividades acuáticas y entrenamiento, quienes advirtieron la emergencia y acudieron de inmediato para sacar a la familia del agua.