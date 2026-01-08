Regina Jiménez inicia en segundo lugar el Abierto Sudamericano Amateur

La mexicana va por más. Regina Jiménez tuvo una sólida primera ronda en el Nordelta Golf Club en Buenos Aires, Argentina. (FMG)

Regina Jiménez se posicionó del segundo sitio en el Abierto Sudamericano Amateur que se juega en Nordelta Golf Club en Buenos Aires, Argentina.

Jiménez fue la mejor representante de cuatro mexicanos en la primera ronda del torneo sudamericano, luego de firmar tarjeta de 72 golpes.

La golfista coahuilense está a un golpe de distancia de la líder, la barbadense Emily Odwin, quien entregó score de 71 (-1). A su vez, Alejandra Botaya tuvo un día poco productivo con 86 (+14).

En el sector varonil Gerardo Gómez y José Antonio Safa cerraron el primer día de actividad empatados en la posición 14 con 74 (+2). Ambos están a cinco impactos de distancia del ecuatoriano Felipe Garcés, líder con 69 (-3).

Gómez y Safa están jugando este evento como parte de su preparación para el torneo LAAC 2026 que se llevará a cabo en el Lima Golf Club del 15 al 18 de enero.