49ers eliminan a los campeones Eagles y avanzan a la ronda divisional de la NFL

ADENTRO. San Francisco sorprende y deja fuera al campeón. (Foto: @49ers).

Los San Francisco 49ers dieron el golpe de la ronda de comodines al derrotar 23-19 a los Philadelphia Eagles, campeones defensores de la NFC, para avanzar a la ronda divisional. En la siguiente fase se medirán a los Seattle Seahawks, el mejor equipo de la conferencia. La otra eliminatoria la disputarán Los Angeles Rams y los Chicago Bears.

Con los gambusinos destacaron Brock Purdy, autor de dos envíos de anotación, y Christian McCaffrey, que firmó dos recepciones de touchdown en momentos decisivos.

UN INICIO EXPLOSIVO PARA AMBOS EQUIPOS

San Francisco abrió el partido con una ofensiva contundente de 76 yardas que terminó en la anotación de Demarcus Robinson. Philadelphia respondió de inmediato con un avance de 63 yardas y un acarreo de Dallas Goedert, aunque el fallido punto extra de Jake Elliott dejó el marcador 7-6.

Los Eagles tomaron el control en el segundo cuarto gracias al segundo touchdown de Goedert, esta vez por recepción, para ponerse 13-7.

KITTLE SALE LESIONADO Y LOS 49ERS REACCIONAN

La mala noticia para San Francisco llegó cuando George Kittle salió del campo por una posible ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que podría terminar su temporada. Aun así, los 49ers sumaron tres puntos con el gol de campo de Eddy Pineiro para acercarse 13-10.

Philadelphia amplió a 16-10 con otro gol de campo, mientras que la defensa local interceptó un pase de Purdy en el tercer cuarto, complicando el panorama para los visitantes.

MCCAFFREY CAMBIA EL GUION; PURDY FIRMA LA VICTORIA

En el inicio del último periodo, una jugada sorpresiva con pase de Jauan Jennings a McCaffrey devolvió la ventaja a San Francisco (17-16). Los Eagles recuperaron la delantera 19-17 gracias a la segunda intercepción de Quinyon Mitchell, que encaminó otro gol de campo.

Pero Purdy mantuvo la calma y armó una serie crucial hasta zona roja, donde encontró nuevamente a McCaffrey para el touchdown del 23-19 con tres minutos por jugar.

La defensa de los 49ers cerró el partido deteniendo el intento final de los Eagles.

RESULTADOS DE LA RONDA DE COMODINES

Sábado 10

Panthers 31-34 Rams

Bears 31-27 Packers

Domingo 11

Jaguars 24-27 Bills

Eagles 19-23 49ers

Patriots-Chargers

Lunes 12