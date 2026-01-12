Mazatlán vs Santos: horario y transmisión en vivo del duelo de la Liga MX Femenil | Jornada 2

La actividad de la Liga MX Femenil sigue su curso y este lunes se disputa el partido entre Mazatlán Femenil y Santos Laguna Femenil, correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura 2026. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos importantes tras su presentación en el campeonato.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 12 de enero de 2026 en el Estadio El Encanto, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

¿Cómo llegan Mazatlán Femenil?

Las Cañoneras vienen con altibajos al inicio del Clausura 2026. En la Jornada 1 lograron una remontada para vencer 3-2 al FC Juárez, consiguiendo así su primera victoria del torneo tras un Apertura anterior con pocos puntos y resultados complicados.

¿Cómo llegan las Guerreras?

Las Guerreras también llegan con sensaciones mixtas. En la pretemporada disputaron varios amistosos como parte de su preparación para el Clausura 2026, enfrentando a rivales como Atlético de San Luis y Rayadas de Monterrey para afinar su funcionamiento colectivo.

No obstante, en su más reciente salida oficial en la Liga, cayeron 1-2 ante el Club América en la Jornada 1, lo que les dejó con un inicio complicado en el torneo.

¿A qué hora y dónde ver Mazatlán vs Santos Femenil?

El duelo está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de las plataformas Tubi y FOX One, que contarán con la transmisión oficial.

Este compromiso cerrará la actividad de la segunda jornada y representa una oportunidad para que ambos equipos comiencen a marcar su rumbo en el Clausura 2026.