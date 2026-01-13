¡Acabó la era de Mike Tomlin! Pittsburgh se queda sin su entrenador en jefe tras eliminación en Playoffs de la NFL

Mike Tomlin El entrenador en jefe se fue con una racha de siete derrotas consecutivas en partidos de Playoffs tras la derrota ante Houston.

Otro año de récord ganador, pero otro año sin triunfo en Playoffs acaban de concluir la era de Mike Tomlin como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers después de 19 años al mando en los que siempre tuvo una marca ganadora durante la temporada regular.

Mike Tomlin se va de los Steelers tras eliminación ante Houston

La ronda de comodines concluyó este lunes con la victoria de los Houston Texans de 30-6 ante los Pittsburgh Steelers. De esta forma, el equipo de la “Cortina de Acero” quedó eliminado de la postemporada por séptima ocasión de forma consecutiva en los últimos diez años. Su última victoria en instancia de eliminación fue durante la ronda divisional de 2016, cuando se impusieron 18-16 a los Kansas City Chiefs.

🚨 🚨 🚨 #Steelers coach Mike Tomlin has informed the team that he plans to step away from coaching, meaning one of the greatest to do it will take a break.



Pittsburgh has a coveted opening. pic.twitter.com/iqp3qoX7bO — Ian Rapoport (@RapSheet) January 13, 2026

Ahora, de acuerdo con información de Ian Rapoport y Adam Schefter, insiders de la NFL, habría sido el mismo Mike Tomlin quien renunció a su puesto de entrenador en jefe después de 19 temporadas de forma consecutiva. Además, señalan que el entrenador no buscará un puesto para la siguiente campaña, sino que tomará un descanso del futbol americano.

Statement from Steelers President Art Rooney II on Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/1g5iqKi9MN — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 13, 2026

Minutos después, la cuenta oficial del equipo confirmó la información y mandó un mensaje de despedida para au ahora ex entrenador. “Estamos muy agradecidos con Mike por el trabajo duro, dedicación y éxito que hemos tenido en estos 19 años. Es difícil para mí poner en palabras el nivel de respeto y aprecio que tengo por el coach Tomlin”, escribió el dueño de la franquicia, Art Rooney II.

Los números de Mike Tomlin con Steelers: Un Super Bowl y uno de los más ganadores de temporada regular

Mike Tomlin llegó a los Pttsburgh Steelers en 2007 al puesto de entrenador en jefe tras su paso como coordinador defensivo de los Minnesota Vikings. Desde entonces comenzó a escribir su leyenda con una de las estadísticas más contundentes y repetidas año tras año: “siempre tuvo récord ganador en temporada regular” estableciendo así una marca de 19 campañas de forma consecutiva.

En el 2008, el equipo fue el segundo sembrado de la Conferencia Americana con un récord de 12-4 en temporada regular para más tarde consolidarse como campeón del Super Bowl XLIII ante los Arizona Cardinals.

Además, Mike Tomlin se va de Pittsburgh como el décimo entrenador con más victorias de temporada regular en la historia de la NFL con un total de 191, siendo superado de forma inmediata por Chuck Noll (193), Marty Schottenheimer (200) y Paul Brown (213). La lista sigue siendo liderada por Don Shula con 328).

No obstante, su gestión también quedó marcada por la derrota en el Super Bowl XLV ante los Green Bay Packers en el 2011 y por su falta de éxito reciente en los Playoffs. La última victoria de Mike Tomlin en la postemporada ocurrió el 15 de enero de 2017 cuando derrotaron a los Kansas City Chiefs en la ronda divisional y caer ante los New England Patriots en el campeonato de la Conferencia Americana.