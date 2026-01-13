Tras la salida de Mike Tomlin, estos son todos los equipos de la NFL que buscan nuevo head coach Crédito: GettyImages

El final de la temporada 2025 trajo consigo varios despidos durante el llamado Lunes Negro, el periodo en el que muchos equipos realizan ajustes drásticos en sus plantillas y cuerpos técnicos. Este fenómeno ha provocado que casi una cuarta parte de la liga esté en búsqueda de un head coach para la próxima campaña.

¿Cuáles son los mejores destinos para los entrenadores disponibles en la NFL?

1. Baltimore Ravens

Baltimore encabeza la lista por su estabilidad institucional, una gerencia general de élite, capacidad constante para desarrollar talento vía draft y un quarterback top cinco bajo contrato. El respaldo histórico de la propiedad al cuerpo técnico convierte a los Ravens en un destino ideal tanto para entrenadores consolidados como para proyectos jóvenes.

2. Pittsburgh Steelers

La franquicia presume una cultura ganadora profundamente arraigada, paciencia histórica con sus entrenadores y una identidad clara. Aunque el reto principal sigue siendo definir al quarterback del futuro, la estructura organizacional y la competitividad constante hacen de los Steelers un destino de alto prestigio.

3. Atlanta Falcons

El atractivo de Atlanta pasa por su talento ofensivo y una NFC South que ha permitido clasificar a playoffs incluso con récords negativos. Aunque existen dudas en la posición de quarterback por antecedentes de lesiones, el potencial inmediato para competir mantiene a los Falcons en una posición privilegiada.

4. New York Giants

Los Giants conservan un estatus especial dentro de la liga y cuentan con una base joven construida a través del draft. Si bien la NFC East está dominada por quarterbacks de élite, el equipo no luce tan lejos en talento como sugiere su récord reciente; el verdadero cambio debe venir desde la dirección técnica.

5. Miami Dolphins

Miami ofrece uno de los entornos más atractivos de la NFL: clima, beneficios fiscales y una estructura ya establecida. Aunque la división se ha fortalecido considerablemente, los Dolphins han demostrado que pueden mantenerse competitivos con el personal adecuado.

6. Tennessee Titans

Tennessee combina un mercado discreto, un nuevo estadio en camino y un quarterback joven con gran proyección. La división es cada vez más impredecible, pero el talento ofensivo podría acelerar el proceso para el entrenador correcto.

7. Arizona Cardinals

Los Cardinals enfrentan una de las pruebas más duras de la liga al competir en una división repleta de entrenadores consolidados y proyectos sólidos. Esto eleva el nivel de dificultad para obtener resultados rápidos y atraer talento.

8. Las Vegas Raiders

La franquicia vive una etapa de transición marcada por dudas operativas y una reconstrucción profunda. Aunque hay confianza en la nueva dirección deportiva, la falta de un quarterback definido y una defensiva por rehacer limitan el atractivo inmediato del puesto.

9. Cleveland Browns

Cleveland cierra la lista por el contexto más complejo: una división que nunca ha logrado ganar, pocos cambios en la cúpula directiva y una situación delicada en la posición de quarterback. El reto requiere experiencia y manejo fino, lo que reduce su atractivo para entrenadores debutantes.