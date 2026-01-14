América vs Atlético San Luis 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

El duelo entre Club América y Atlético de San Luis está programado para este miércoles 14 de enero de 2026 a las 7:05 pm, como parte de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Este encuentro marcará el regreso de las Águilas a la actividad tras un arranque con empate sin goles, donde además, será su primer partido como local en la campaña.

¿Dónde ver el partido América vs Atlético de San Luis?

Canal 5

TUDN

VIX (streaming)

Opciones para ver el América vs Atlético de San Luis desde Estados Unidos

TUDN

Unimás

ViX Premium

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes seguir la transmisión por estas plataformas.

¿Dónde se jugará el América vs Atlético de San Luis?

El lugar elegido para el encuentro será el Estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México. Este inmueble ya ha sido testigo de varios enfrentamientos entre ambos equipos en torneos pasados.

América llega al compromiso con ganas de sumar sus primeros tres puntos, luego de arrancar la campaña con un empate sin goles, mientras que San Luis buscará mejorar tras una derrota en la primera jornada.

Datos históricos y antecedentes entre los equipos

Aunque cada temporada cuenta su propia historia, los duelos entre América y San Luis han dejado momentos memorables:

En el Apertura 2025 , América se impuso por la mínima diferencia al San Luis con marcador de 1-0 , mostrando superioridad en la zona ofensiva.

, América se impuso por la mínima diferencia al San Luis con marcador de , mostrando superioridad en la zona ofensiva. Sin embargo, en años recientes San Luis ha dado batalla en varias visitas al Estadio Azteca y ha sorprendido a las Águilas en instancias puntuales, haciendo que la rivalidad tenga picos.

Claves para llegar listo al partido

Las Águilas arrancan el torneo con la urgencia de sumar de a tres y escalar posiciones en la tabla, sobre todo tras el empate en la Jornada 1.

El equipo potosino tendrá que ajustar detalles si quiere competir con un rival histórico de la magnitud de América, especialmente fuera de casa.

Más allá de ser apenas la segunda fecha del torneo, este encuentro puede marcar el ritmo de ambos clubes para lo que resta del Clausura 2026. ¿Podrán las Águilas recuperar vuelo y la afición responder con energía? ¿San Luis será la sorpresa de la noche?

Todas estas preguntas se responderán este miércoles por la noche, así que ya sabes cómo y dónde verlo.