Cruz Azul vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Atlas Jornada 2 del Clausura 2026

Cruz Azul y Atlas se enfrentan este miércoles 14 de enero en un partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputara en el Estadio Cuauhtémoc, en lo que representa el debut del equipo celeste en su nueva casa tras la mudanza desde la Ciudad de México.

¿Cómo llegan los equipos ?

Luego de arrancar el certamen con una derrota ante León, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón está obligado a reaccionar y mostrar una mejor versión, especialmente en el sector defensivo, uno de los puntos más señalados tras el debut. La Máquina necesita comenzar a sumar para no rezagarse desde las primeras jornadas.

Del otro lado, Atlas llega con mayor confianza tras imponerse en su primer compromiso del Clausura 2026. Los rojinegros buscarán aprovechar el momento anímico y mantener el paso positivo, apoyados en el orden defensivo y en las actuaciones clave de jugadores como Camilo Vargas, quien fue determinante en la jornada inicial.

¿Por qué Cruz Azul juega en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

La Máquina tendrá su primer juego “en casa poblana” luego de que dio a conocer que no jugará más en el Estadio Olímpico Universitario tras no llegar a un acuerdo con Pumas, que se negó a renovar la renta, tras la pelea de directivas un torneo atrás durante la lesión Kevin Mier tras una falta de Carrasquilla.

LLEGAMOS AL 🏟️ CUAUHTÉMOC 💙 pic.twitter.com/BOuLrgot7r — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 14, 2026

Cuándo y a qué hora es el partido Cruz Azul - Atlas:

¿Cuándo se juega? Hoy miércoles 14 de Enero de 2026

¿A qué hora es? 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

¿Dónde ver el juego de Cruz Azul - Atlas en vivo?

El partido será transmitido en el Canal 5 y TUDN

En vivo por streaming: ViX y con nosotros en directo en MARCA MX.

Alineaciones confirmadas Cruz Azul - Atlas