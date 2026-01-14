Dustin Johnson confirma su fidelidad a LIV Golf

Movimientos. Dustin Johnson refuerza su equipo 4Aces con Thomas Detry para la temporada LIV Golf 2026. (Foto especia)

El estadounidense Dustin Johnson, capitán del equipo 4Aces GC, anunció la extensión plurianual de su contrato con LIV Golf. El dos veces campeón de Majors también dio a conocer la incorporación de la estrella europea en ascenso, Thomas Detry de 33 años, quien se suma al campeón del Masters de 2018, Patrick Reed, y el exjugador de la Ryder Cup, Thomas Pieters.

“Este equipo está preparado para los grandes momentos, y 2026 nos brinda la oportunidad de dar un paso más”, declaró Johnson, a través de un comunicado.

“Thomas Detry es una gran incorporación; tiene confianza, es competitivo y eso encaja a la perfección con nuestra filosofía. Tenemos el talento, la química y la mentalidad para estar ahí toda la temporada”, abundó Johnson, quien no reveló detalles de la renovación de su contrato con LIV Golf.

Johnson, de 41 años, llegó en el nacimiento de la liga saudí en 2022, después de haber ganado el US Open en 2016 y el Masters de Augusta en 2020. El estadounidense es junto con su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, una de las estrellas LIV Golf.

Detry llega a LIV Golf como número 58 del mundo procedente del PGA Tour y en momentos en los que Brooks Koepka regresa a competir a la gira estadounidense, tras poner fin a su paso en la gira financiada por Arabia Saudí.

El rendimiento del equipo 4Aces GC en 2025 se caracterizó por conseguir seis podios. Además, fue el único equipo en el que sus cuatro jugadores terminaron por arriba de la zona de corte.

A nivel individual, Johnson, exnúmero uno del mundo, logró cinco top 10 en la temporada, destacando un tercer puesto en el último evento de la temporada en LIV Golf Indianápolis.

“Hay una vibra increíble en 4Aces que se percibe de inmediato”, dijo Detry. “Se puede ver que juegan con confianza y hay una gran arrogancia en todos los chicos... te hace sentir como si estuvieras en los escenarios más importantes. Ese es exactamente el tipo de ambiente del que quiero formar parte”, sostuvo el nuevo integrante del equipo.

El primer torneo de la temporada 2026 de LIV Golf iniciará 4 de febrero en Riad.