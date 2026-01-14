Isaac Del Toro, en el trío de ases con Vingegaard y Evenepoel en el UAE Tour

Inicio de prueba de fuego. el ciclista mexicano Isaac Del Toro competirá con tres grandes del ciclismo en su primera carrera del 2026 en el UAE Tour. (Foto especia)

Isaac del Toro, corredor del UAE Team Emirates, iniciará oficialmente su temporada 2026 con el UAE Tour a suceder del 16 al 22 de febrero, donde enfrentará a corredores de la talla del danés Jonas Vingegaard (ganador del Tour de Francia en (2022 y 2023) y belga Remco Evenepoel, triple campeón del mundo en la contrarreloj (2023, 2024 y 2025) y campeón olímpico en París 2024, quien recién ha confirmado.

Al mexicano, considerado el segundo espada del equipo UAE Team, le acompañará en el primer reto de la temporada, Jay Vine (maillot de montaña en la Vuelta a España 2025), en ausencia de la estrella Tadej Pogacar. Ambos corredores serán las principales bazas del equipo emiratí para tratar de frenar a un Venepoel, que ya sabe lo que es conquistar el UAE Tour.

Jonas Vingegaard (Team Visma -Lease a Bike) confirmó su presencia en la carrera en diciembre pasado y recién lo ha hecho Remco Evenepoel, quien cuenta los días para su esperado debut con su nuevo equipo el Red Bull - BoraA – hansgrohe, después de siete temporadas con el Soudal Quick-Step.

Antes de llegar a los Emiratos Árabes Unidos, Evenepoel correrá el jueves 29 de enero en Mallorca por la disputa del Trofeo Ses Salines, pues pretende llegar como el gran favorito a la cita con Isaac del Toro y Jonas Vingegaard, entre otros.

Orgullo belga. Remco Evenepoel celebra uno de sus tres títulos mundiales en la prueba contrarreloj. (Dario Belingheri/Getty Images)

Evenepoel ganó el UAE Tour en 2023 y abandonó la carrera en 2019, mientras Vingegaard ganó una etapa en 2021. Ambos son ciclistas con mucho kilometraje en las piernas y ante quienes el mexicano de 22 años buscará sacar la máxima experiencia de cara a su debut del Tour de Francia en julio próximo.

En la carrera gala Del Toro, Vingegaard y Evenepoel volverán a encontrarse. El mexicano jugará ahí el papel de gregario, siendo la gran figura Tadej Pogacar.

Todos los detalles del recorrido del UAE Tour se conocerán el lunes 19 de enero, que tendrá etapas llanas, una contrarreloj y los dos finales de altura por el desierto.