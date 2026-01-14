San Luis sorprende al América con triunfo 0-2 en el Estadio Azteca

ANDAN VOLANDO BAJO. Sebastián Cáceres (d) de América disputa el balón con Joao Geraldino de San Luis.

San Luis dio la nota este miércoles en la segunda jornada del torneo Clausura mexicano al derrotar 0-2 como visitante al América, que jugó 70 minutos con un hombre menos.

El uruguayo Juan Manuel Sanabria y el italiano Joao Pedro marcaron los goles del equipo dirigido por el español Guillermo Abascal, que supo sacar provecho de la expulsión del defensa Ramón Juárez al minuto 20.

AMÉRICA RESISTE, PERO SAN LUIS CONCRETA EN LA SEGUNDA PARTE

El América, bajo el mando del brasileño André Jardine, debió resistir desde la expulsión la presión constante de San Luis, que dominó la posesión y generó peligro en campo rival.

En el segundo tiempo, Sanabria fue habilitado por Torres y, de cabeza, firmó el 0-1. Más tarde, Joao Pedro amplió la ventaja con un remate de pierna derecha para decretar el 0-2 definitivo.

LA JORNADA DEJA MÁS RESULTADOS IMPORTANTES

Con esta victoria, San Luis sumó su primer triunfo tras debutar con derrota. América, por su parte, acumuló su segundo partido sin ganar luego del empate en la fecha inaugural.

En otro partido de la jornada, Tijuana venció 1-2 a Querétaro con goles del español Unaí Bilbao y de Kevin Castañeda, mientras que Cruz Azul derrotó 2-0 al Atlas.